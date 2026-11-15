Изношенные детали самолётов будут «залечивать» лазером: немецкие ученые разработали новую технологию

Лазер плавит металл, ролик упрочняет: учёные придумали новый способ ремонта деталей шасси авиалайнеров

Немецкие исследователи разработали технологию восстановления изношенных деталей авиационных шасси с помощью лазерной наплавки металла. Метод позволяет наносить новый металлический слой на повреждённые поверхности, а затем обрабатывать его специальным роликом. Это может продлить срок службы дорогостоящих компонентов и сократить время простоя самолётов при техническом обслуживании.

Детали шасси испытывают серьёзные нагрузки при взлёте, посадке и рулении. Оси колёс, штоки амортизаторов и соединительные элементы подвергаются постоянному трению и износу. Повреждения вызывают перепады температур, влага, авиационное топливо, противообледенительные реагенты, песок и пыль. Небольшие дефекты можно устранить механической обработкой, но при серьёзном износе деталь приходится менять целиком. Традиционное хромирование постепенно уступает место альтернативным методам из-за экологических рисков, а обычная сварка может повредить структуру высокопрочной стали и деформировать компонент.

Над решением работают специалисты немецкого Института лазерных технологий Фраунгофера (Fraunhofer ILT). В основе разработки лежит технология Extreme High-Speed Laser Material Deposition (EHLA) — высокоскоростная лазерная наплавка. Лазер расплавляет металлический порошок и наносит его на нужный участок детали. По сравнению с традиционными методами процесс проходит быстрее и сопровождается меньшим нагревом, что важно при ремонте термочувствительных авиационных компонентов.

После наплавки исследователи применяют технологию Simultaneous Coating and Roller Burnishing (SCaRB). Пока металлический слой остаётся тёплым, по нему прокатывают твёрдый ролик, который одновременно сглаживает поверхность и упрочняет материал. Это позволяет отказаться от отдельных этапов шлифовки и механической обработки. Меняя параметры лазера и силу прижима ролика, специалисты могут регулировать твёрдость покрытия.

Для проверки качества покрытия и расположенных под ним слоёв материала команда использует лазерный метод LAwave. Он возбуждает поверхностные акустические волны и анализирует их распространение, позволяя обнаруживать дефекты без повреждения детали.

Пока технология проходит испытания на деталях реальной геометрии. Учёные проверяют, как восстановленные поверхности выдерживают нагрузки, характерные для эксплуатации самолёта. До применения в авиационном ремонте разработке ещё предстоит пройти необходимые проверки и сертификацию по отраслевым стандартам.

Наука и космосавиаНаукаИсточники:Interesting Engeneering

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: ИИ научился предсказывать внезапную смерть — он обнаружил сигнал в обычной ЭКГ, который стандартный скрининг пропускаетСледующая публикация: Радиотелескоп MeerKAT впервые напрямую измерил распределение космического водорода на больших масштабах
Главное
Все новости
5 минут назадVolga задумалась о выпуске гибридов и электромобилей
12 минут назадПоставки видеокарт AMD в Китае с октября сократились минимум на 20-50%
18 минут назад1Два ротора и неодимовые магниты по схеме Хальбаха: инженер создал работающий прототип ховерборда
27 минут назад1Электромобили и гибриды дешевеют в России, самые популярные модели — Evolute i-Space и Geely EX5 Hybrid
33 минуты назад1МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 договорились с крупнейшими российскими банками о маркировке звонков
42 минуты назадРадиотелескоп MeerKAT впервые напрямую измерил распределение космического водорода на больших масштабах
20:16ИИ научился предсказывать внезапную смерть — он обнаружил сигнал в обычной ЭКГ, который стандартный скрининг пропускает
В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA20:021В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA Nvidia отказалась от серийного выпуска RTX 4090 Ti
20:01Сверхмассивные первичные чёрные дыры не могут объяснить тёмную материю — показал анализ реликтового излучения
19:495Beget восстановил более 215 тысяч сайтов после масштабной кибератаки
19:401Ремень вместо цепи и мотор Bosch: представлен электровелосипед Kalkhoff Image 1 Advance
19:2911Microsoft подвела — 15 человек отравились хлором в немецком отеле из-за сбоя облачных сервисов Microsoft 365
19:171Subaru возвращает «механику»: новая WRX STI Sport R получила фирменный полный привод, 271-сильный мотор и механическую коробку передач от прежней STI
19:091Астрономы нашли загадочный объект на границе между нейтронной звездой и чёрной дырой
18:5511486-й процессор снова в деле. Энтузиаст за 16 дней собрал компьютер на Intel 486 из макетных плат и запустил на нём Doom
Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга18:2710Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга Марк Стивенс знал что-то, что не знали другие?
17:581Учёные объединили существующие разработки и перспективные концепции в дорожную карту лунной астрономии
17:58Браузер, но не для людей: Cloudflare открыла исходный код Kitesurf — браузера для ИИ-агентов
17:419Представлен «самый мощный гипернейкед в мире». BMW M 1000 RS получил литровый мотор мощностью 215 л.с. — удельная мощность больше, чем у Bugatti Chiron
17:292В России в три раза выросли продажи Zeekr, но почти весь спрос обеспечили лишь две модели — это гибриды Zeekr 8X и Zeekr 9X
17:21Крыло вместо фюзеляжа. Natilus готовит необычный грузовой самолёт — компания уже заказала крылья для полноразмерного прототипа
16:503ИИ помог украсть 100 млн евро? Хакеры ограбили французский банк через его же платёжную систему — глава банковской группы считает, что злоумышленникам помогал ИИ
16:44ЦБ запустит ИИ-помощника для сравнения банковских продуктов в начале 2027 года. Первые полгода его внедрение будет добровольным
16:396Очень мощный мотор 1,1 кВт, карбоновая вилка и гидравлические тормоза: представлен электровелосипед Berria Mistral Essential Apex
16:29Wi-Fi 6, LTE на скорости 150 Мбит/с и подключение до 16 устройств — всего $12. Meizu представила портативный Wi-Fi-роутер MIFI N1
Beget снова атакуют: на инфраструктуру провайдера обрушилась мощная DDoS-атака — возможны проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам16:139Beget снова атакуют: на инфраструктуру провайдера обрушилась мощная DDoS-атака — возможны проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам Российский хостинг-провайдер отражает одну из крупнейших DDoS-атак в своей истории
Клетки 101-летнего человека омолодили почти до эмбрионального состояния: учёные нашли способ повернуть их биологические часы назад16:0713Клетки 101-летнего человека омолодили почти до эмбрионального состояния: учёные нашли способ повернуть их биологические часы назад Перепрограммирование клеток крови в нервные стволовые клетки позволило убрать до 95% возрастных эпигенетических отметок. Процесс занял около 50 дней и продолжался даже при подавлении деления клеток
16:07В Telegram нашли режим локдауна: мессенджер запретит открывать подозрительные файлы и автоматически загружать ссылки — всё ради максимальной безопасности
15:5613Эпоха корейских машин в России заканчивается: продажи Hyundai упали на 69%, Kia на 51%, а «Genesis в России теперь вообще никому не нужны» — статистика «Автостата»
15:541Учёные нашли способ возвращать к жизни обесцвеченные кораллы — здоровый коралл буквально делится с повреждённым своими симбиотическими водорослями
15:434Энтузиаст собрал умные часы с OLED-экраном за 10 долларов
15:376300 МВт посреди песков: Китай построил первую ветряную электростанцию прямо посреди пустыни