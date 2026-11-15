В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA ⁠ 1

На китайской торговой площадке обнаружили инженерный образец видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не добралась до серийного производства. Судя по опубликованным фотографиям и данным GPU, Nvidia действительно готовила более мощную версию RTX 4090. Устройство оснащено 18 176 ядрами CUDA — на 11% больше, чем у обычной RTX 4090.

Источник изображения: YoYoTaoIsHere (опубликовано ITHome)

Объявление заметил пользователь X под ником @meiei_nowa, а более качественные фотографии прототипа опубликовал пользователь платформы Xianyu под ником YoYoTaoIsHere. Согласно указанным характеристикам, видеокарта также имеет 192 блока растеризации (ROP) и 568 текстурных блоков (TMU). Эти показатели совпадают с параметрами, которые ранее фигурировали в утечках о RTX 4090 Ti.

Для сравнения, у серийной GeForce RTX 4090 насчитывается 16 384 ядра CUDA, 512 TMU и 176 ROP. Таким образом, предполагаемая RTX 4090 Ti получила не только больше вычислительных блоков, но и больше блоков текстурирования и растеризации. Примечательно, что 18 176 ядер CUDA также есть у RTX 6000 Ada. При этом это чуть меньше, чем у полностью разблокированного графического процессора AD102 с 18 432 ядрами, который встречался в прототипе Titan Ada.

Источник изображения: YoYoTaoIsHere (опубликовано ITHome)

По словам китайского продавца, для работы GeForce RTX 4090 Ti требуется специальный внутренний драйвер Nvidia. При этом серьёзных проблем во время тестирования он не заметил.

Источник изображения: YoYoTaoIsHere (опубликовано ITHome)

Nvidia так и не выпустила GeForce RTX 4090 Ti, хотя в Сети не раз всплывали фото инженерных образцов этой модели. Один из ранее обнаруженных прототипов имел необычную четырёхслотовую систему охлаждения с тремя вентиляторами. Новый экземпляр интересен тем, что, судя по фотографиям, представляет собой более традиционный вариант конструкции, рассчитанный, вероятно, на партнёрские версии видеокарты.