Электромобили и гибриды дешевеют в России, самые популярные модели — Evolute i-Space и Geely EX5 Hybrid

По данным «Авито Авто», за первые десять месяцев 2026 года спрос на новые электромобили и гибриды в России вырос на 3% год к году. Среди брендов наиболее заметную динамику показали Eonyx — интерес к автомобилям марки увеличился в 4,6 раза, Exeed — в 2,1 раза, а Voyah — на 7%. В модельном рейтинге лидером стал компактный электромобиль Eonyx M2, спрос на который вырос в 5,7 раза. Далее расположились Zeekr 9X (+2,5 раза) и Exeed Exlantix ET (+2,2 раза).

Самой востребованной моделью среди новых электромобилей и гибридов стал Evolute i-Space со средней стоимостью 3,8 млн рублей. В пятёрку также вошли Geely EX5 Hybrid (3,9 млн рублей), Voyah Free (6,7 млн рублей), Evolute i-JOY (3,1 млн рублей) и GAC S7 (6,2 млн рублей). При этом средняя цена «зелёных» автомобилей за десять месяцев снизилась на 8% — до 6,7 млн рублей. В «Авито Авто» связывают это с расширением модельного ряда и появлением более доступных машин. Например, средняя стоимость автомобилей Geely уменьшилась на 8,9%, до 4 млн рублей, а Voyah Passion подешевел на 7,1%, до 5,6 млн рублей.