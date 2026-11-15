МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 договорились с крупнейшими российскими банками о маркировке звонков ⁠ 1

Операторы связи большой четвёрки — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 — согласовали с крупнейшими российскими банками условия маркировки звонков и заключили необходимые договоры. В ближайшее время вызовы от кредитных организаций начнут отображаться на экранах смартфонов с названием банка. Об этом сообщило Минцифры.

Маркировка должна помочь абонентам отличать настоящие звонки банков от вызовов мошенников, которые представляются сотрудниками финансовых организаций. Обязательная маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей действует в России с 1 сентября 2025 года.

Ранее часть крупнейших банков не заключала договоры с операторами из-за разногласий по условиям услуги. Операторы даже собирались ограничить немаркированные банковские звонки, однако сроки несколько раз переносились. Теперь стороны достигли соглашения, которое в Минцифры называют важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством.