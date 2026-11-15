Volga задумалась о выпуске гибридов и электромобилей

А еще не исключено появление в гамме минивэна

Российский бренд Volga рассматривает возможность расширения модельной линейки за счёт гибридных и полностью электрических автомобилей. Об этом сообщили Autonews.ru в пресс-службе компании. Какие именно модели могут получить электрифицированные силовые установки, пока не уточняется.

Сейчас линейка Volga состоит из трех моделей: кроссоверов K40 и K50, а также седана C50. Все они оснащаются двигателями внутреннего сгорания. Производство машин развернули в Нижнем Новгороде на площадке, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Максимальная мощность завода составляет 110 тыс. автомобилей в год.

Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска минивэна, однако этот проект пока находится на стадии обсуждения. Сроки его возможного появления представители марки не называют.

Интерес к расширению модельного ряда возник на фоне первых успехов возрождённого бренда на российском рынке. По итогам октября 2026 года Volga впервые обошла «Москвич» по продажам.