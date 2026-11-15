Поставки видеокарт AMD в Китае с октября сократились минимум на 20-50%

Проблемы будут до января

Согласно данным китайских источников с форумов Board Channels, AMD сократила поставки игровых видеокарт в Китай как минимум на 20-50% с начала текущего квартала.

Источники говорят, что дефицит карт AMD теперь сопоставим с таковым у Nvidia, и производителям видеокарт поступает очень мало наборов из GPU и памяти.

Поставки видеокарт AMD в Китае с октября сократились минимум на 20-50%
Источник изображения: TechPowerUp

Почему источники дают такой большой разброс по сокращению поставок, неясно. Возможно, речь идёт о диапазоне для разных моделей. Причины также неизвестны, но можно предположить, что дело в ценах на память GDDR6.

При этом источники говорят, что, по слухам, слабые поставки будут иметь место минимум до января. То есть на праздничный сезон как раз выпадет усиление дефицита и, вероятно, очередной рост цен.

ВидеокартыAMDИсточники:Board Channels

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