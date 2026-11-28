На японском Amazon Samsung Galaxy S26 Ultra на короткое время появился со скидкой 92% — вместо обычных 239 800 иен за него просили всего 20 185 иен (около $126).

Источник изображения: SamMobile // Asif Shaik

В аттракционе неслыханной щедрости участвовала версия Sky Blue. Вскоре Amazon ценник откорректировал, однако скриншоты объявления сохранились, а некоторые пользователи заявили, что заказы по сверхнизкой цене все-таки были доставлены. Таким образом, счастливчикам удалось получить смартфон примерно за 8% от его обычной цены.

Рассчитывать на повторение подобной щедрости в ближайшее время не стоит. Тем не менее, щедрые скидки на линейку Galaxy S26 сейчас действуют в разных регионах. Например, в США версию с 256 ГБ памяти можно было приобрести на $400 дешевле, чем на старте продаж, а при оплате через PayPal можно сэкономить ещё $100.