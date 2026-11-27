XPeng показала гуманоидного робота Iron с 76 степенями свободы: сначала он будет работать в автосалонах

Китайская XPeng представила гуманоидного робота Iron, рассчитанного на коммерческое применение. Уже в первом квартале 2027 года компания собирается отправить роботов на обучение в собственные автосалоны: там они будут встречать посетителей, консультировать по автомобилям и выполнять другие задачи помощников.

Серийное производство аппаратной части намечено на январь, а публичный запуск — на второй квартал 2027 года.

У Iron 76 степеней свободы — столько независимых движений и сочленений предусмотрено в конструкции всего тела. Робот получил более 1500 тактильных датчиков, распределённых по ключевым участкам корпуса, и три собственных ИИ-чипа Turing для обработки данных и управления движениями. Компания также разработала для него гибкую конструкцию корпуса, а кисти робота способны выполнять сложные манипуляции благодаря множеству подвижных элементов.

Источник изображения: XPeng

XPeng рассчитывает использовать опыт автомобильного производства для выпуска роботов в больших количествах. На специальной автоматизированной линии предусмотрено более 600 точек проверки качества с помощью ИИ и свыше 1000 испытаний готовых роботов и их компонентов. При выходе на полную мощность линия сможет собирать одного Iron каждые 2,5 минуты. Это проектная производительность, а не заявленный темп выпуска на старте производства.

Первым местом работы для Iron станут магазины самой XPeng — компания сможет проверять роботов в контролируемой обстановке и на реальных задачах. В дальнейшем производитель рассчитывает продавать аппаратную платформу, предлагать программные подписки и открыть партнёрам доступ к разработке новых навыков для конкретных видов работы.

Сопредседатель XPeng Брайан Гу допускает, что гуманоиды смогут появиться и в домах уже через 1–2 года после внедрения в коммерческих помещениях. Но это пока прогноз руководителя, а не анонсированный компанией срок выпуска домашних роботов. Сам производитель признаёт, что бытовая среда предъявляет более сложные требования к безопасности: машине придётся учитывать присутствие детей, пожилых людей и домашних животных.