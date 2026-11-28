Еще две машины область получит в первом квартале 2027 года

Первый серийный самолёт Ил-114-300 поступит в Архангельскую область 29 декабря. Регион станет одним из первых эксплуатантов нового турбовинтового лайнера. Об этом губернатор Александр Цыбульский сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона, договор на поставку самолётов уже подписан. Ещё две машины Архангельская область рассчитывает получить в первом квартале следующего года, после чего начнётся их эксплуатация. Всего регион планирует использовать Ил-114-300 примерно на 11 авиамаршрутах.

Ил-114-300 разработан на базе турбовинтового Ил-114 и представляет собой его модернизированную версию. Лайнер рассчитан на перевозку 66 пассажиров, а дальность его полёта составляет до 1450 км. В России на региональных маршрутах он заменит устаревшие Ан-24.