Тим Суини утверждает, что ИИ-сервис прервал его занятия теорией множеств и ошибочно принял их за попытку скопировать возможности модели

Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что Claude заблокировал работу над теорией множеств, заподозрив его в дистилляции — использовании ответов одной нейросети для обучения другой. По словам Суини, он работал через корпоративный аккаунт и не занимался копированием модели: система помешала ему выполнять обычную задачу.

«Это просто кошмар. Claude заблокировал часть моей работы по теории множеств, обвинив меня в дистилляции. При этом я пользовался корпоративным аккаунтом всего 1–2 часа в день. Anthropic не может и дальше так срывать работу своих клиентов», — написал Суини.

Дистилляция действительно используется для переноса возможностей одной ИИ-модели в другую. Однако в этом случае публично известна только версия Суини: Anthropic не комментировала конкретный инцидент. Поэтому пока нельзя установить, что именно вызвало блокировку и было ли подозрение системы ошибочным.