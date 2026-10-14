Продавцы и производители техники попросили Минпромторг уменьшить техсбор на нотбуки, смартфоны и прочую электронику

Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила Минпромторг снизить ставки технологического сбора, который планируется ввести с 1 декабря 2026 года. Соответствующее обращение президент ассоциации Александр Онищук направил в министерство 9 октября, сообщает «Коммерсантъ». Кроме того, РАТЭК предлагает освободить от сбора товары, прошедшие таможенное оформление до указанной даты, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте продукции. По мнению ассоциации, действующий проект правил может привести к необоснованным переплатам участников рынка и росту розничных цен на электронику.

Согласно проекту, размер сбора будет рассчитываться на основе базовой ставки Минпромторга с применением коэффициента, зависящего от наличия товара в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ). Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для продукции, зарегистрированной в системе, предлагается установить ставку на 33% ниже базовой, а для отсутствующей в ней — на 33% выше.

РАТЭК предлагает изменить оба коэффициента. Для товаров, которых нет в ГИС МТ, повышающий коэффициент предлагается сократить с 33% до 10%. Для продукции, уже внесённой в систему, ассоциация, напротив, предлагает увеличить понижающий коэффициент с 33% до 70%. В результате сбор для маркированных товаров составит 30% базовой ставки, а для немаркированных — 110% вместо предусмотренных проектом 133%.