После атак на дата-центры клиентов «Яндекса» предупредили о мошенниках

Yandex Cloud сообщила о возможных фишинговых атаках под видом восстановления аккаунтов и компенсаций за простой

Платформа Yandex Cloud предупредила пользователей о мошеннических схемах на фоне сбоев в работе платформы.

Злоумышленники могут рассылать письма о якобы повреждённых данных, блокировке аккаунта или выплате компенсации за простой, требуя перейти по ссылке, указать платёжные реквизиты либо открыть вложение. В компании подчеркнули, что «Яндекс» не запрашивает по электронной почте пароли, данные банковских карт и удалённый доступ к аккаунтам.

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Пользователям рекомендуют внимательно проверять домен отправителя, ссылки и вложения, а также не поддаваться на требования срочно выполнить какие-либо действия. Если человек уже передал свои данные, следует сменить пароль, завершить активные сеансы, проверить настройки пересылки почты и обратиться в поддержку через консоль. Кроме того, из-за ограниченного режима работы платформы создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть временно ограничено.

Компания также сообщила об изменениях в тарификации. Ресурсы, ставшие недоступными из-за сбоя, не будут оплачиваться. Пополнение баланса временно приостановлено, однако у действующих клиентов достижение нулевого баланса не приведёт к остановке ресурсов.

Напомним, за последние несколько дней были атакованы три дата-центра «Яндекса». Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.