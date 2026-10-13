В России все малонаселенные пункты будут обеспечены LTE к концу 2030 года

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что к концу 2030 года все малонаселенные пункты России будут обеспечены сервисом мобильного интернета LTE.

К концу 2030 года мы планируем, что у нас малочисленных населенных пунктов без LTE в стране не останется. То есть у нас полностью средства, объем предусмотрены. Максут Шадаев

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Министр добавил, что за последние 6 лет мобильный интернет LTE появился в 8 тысячах населенных пунктах и в 1,8 тысячи планируется в следующем году за счет дополнительного финансирования.