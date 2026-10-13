После атак беспилотников и нарушения работы сервисов «Яндекс Пэй» начал возвращать доступ к переводам

Часть пользователей уже может распоряжаться своими средствами, однако сервис пока работает нестабильно

«Яндекс Пэй» частично восстановил работу переводов и платежей. Об этом сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. По его словам, многие клиенты уже снова видят свои деньги и могут ими пользоваться. При этом доступ к отдельным операциям возвращается постепенно.

В компании уточнили, что постепенно возобновляются переводы через Сейвы, Систему быстрых платежей (СБП) и по банковским реквизитам. Поэтапное восстановление необходимо, чтобы справиться с нагрузкой и обеспечить стабильную работу сервиса. При этом полностью устранить проблемы пока не удалось: пользователи могут по-прежнему сталкиваться со сбоями при проведении операций.

Источник изображения: ТАСС // Кирилл Кухмарь

Оплата пластиковыми картами и платёжными стикерами, по данным компании, работает в полном объёме. Таким образом, ограничения затрагивают прежде всего переводы и часть платёжных функций, тогда как расчёты с помощью карт и стикеров остаются доступными.

Напомним, за последние несколько дней были атакованы три дата-центра «Яндекса». Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.