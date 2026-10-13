9000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 занял первое место по стартовым продажам среди флагманских Android-смартфонов в 2026 году ⁠ 1

Компания OnePlus объявила о высоком спросе на флагманский смартфон OnePlus 16 в первый день продаж.

По данным президента OnePlus China Ли Цзе, объём первоначальных продаж превысил 70 000 устройств. Производитель утверждает, что по этому показателю новинка заняла первое место среди флагманских Android-смартфонов, представленных в 2026 году, за аналогичный промежуток времени после начала продаж.

OnePlus 16 относится к числу первых смартфонов на новой мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Одной из главных особенностей устройства стал дисплей с частотой обновления 185 Гц — производитель называет её первой в мире для смартфонов. Также предусмотрен отдельный трёхъядерный процессор, ориентированный на киберспортивные игры и повышение производительности в игровых сценариях.

В Китае стоимость OnePlus 16 начинается с 5999 юаней, а с учётом государственных субсидий — с 5199 юаней.