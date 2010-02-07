  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 февраля 2010

    Японские специалисты нашли способ увеличить срок службы литиево-ионных батарей до 20 лет:

    20:31

    Моделью FinePix Z700EXR компания Fujifilm открыла новый класс компактных камер:

    19:45

    S1Digital Blu-ray Disc Changer — недешевая библиотека на 100 оптических дисков с поддержкой Blu-ray:

    19:10

    Розничные продажи RealSSD C300, самого быстрого SSD Micron, начнутся 22 февраля:

    18:44

    Основой для нетбука MSI Wind U160 стала платформа Intel Pine Trail:

    17:00

    MSI открыла новую серию 3D-карт для энтузиастов моделью R5770 Hawk:

    15:18

    Тонкая камера Fujifilm FinePix Z70 получила кнопки с подсветкой:

    14:03

    GlobalFoundries рассчитывает занять 30% рынка контрактного производства полупроводниковых чипов:

    13:38

    SilverStone HDDBOOST позволяет ускорить HDD добавлением SSD:

    13:07

    Корпусный вентилятор EKL Alpenföhn Föhn120 Wing Boost за час перегоняет более ста кубометров воздуха:

    12:43

    Fujitsu начинает продажи трансформируемого ноутбука LifeBook T900:

    12:31

    Специалисты IBM создали самый быстрый в мире транзистор из графена:

    11:54

    Walton Chaintech предлагает быстрые карты памяти CF 606X и устройство, превращающее их в SSD:

    01:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018