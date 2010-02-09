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    9 февраля 2010

    IBM анонсировала системы на восьмиядерных процессорах POWER7:

    22:33

    Корпус будущего iPhone может быть несколько длиннее, чем iPhone 3GS:

    20:30

    Apple выпустила Aperture 3:

    19:40

    В корпусе SilverStone Precision PS03 есть бардачок:

    18:04

    Технология NVIDIA Optimus представлена официально: NVIDIA Optimus позволит выбирать между производительностью и временем автономной работы ноутбука

    17:37

    Утилиты: True Launch Bar v.4.46 Beta 1:

    15:55

    MSI использует в 3D-карте R5570-MD1G твердотельные конденсаторы и оснащает ее выходом HDMI:

    15:30

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5.5:

    15:30

    Файловые обменники: Shareaza v.2.5.2.0:

    15:05

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.02:

    14:40

    Бывший руководитель Intel Capital признал свою вину на суде:

    14:37

    Диагностика: ASTRA v.5.45:

    14:15

    Sapphire Technology выпускает два варианта 3D-карты Radeon HD 5570 собственной разработки:

    14:07

    Диагностика: ASTRA32 v.2.05:

    13:50

    Утилиты: DriverView v.1.21:

    13:25

    Настройщики: Super Utilities v.9.8.8:

    13:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 45:

    12:35

    NVIDIA считает внешние графические карты для ноутбуков перспективным направлением:

    12:31

    CD/DVD: UltraISO v.9.3.6.2750:

    12:10

    Девять тонких моделей пополнили ассортимент мониторов BenQ со светодиодной подсветкой:

    11:50

    Настройщики: WindowsBlinds v.7.01:

    11:45

    Планшетный ПК iTablet на процессоре Intel Atom будет комплектоваться Windows 7:

    11:201

    Установщики: Ashampoo UnInstaller v.4.04:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.06 Build 4480:

    10:55

    Графика: Paint.NET v.3.5.3:

    10:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.4.0 Beta 2:

    10:05

    3D-карта ATI Radeon HD 5570 представлена официально: маленький размер — высокая производительность:

    09:45

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices (AD1986/AD1988/AD1882/AD1984/AD1884):

    09:15

    Камера Nikon S8000 с 10-кратным «зумом» — самая тонкая в своем классе:

    09:00

    Неофициальные WHQL-драйверы AMD Catalyst v.10.x (8.700):

    08:50

    Обновление прошивок для рекордеров Emtec:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 февраля):

    08:00

    ARM продолжит совершенствовать процессоры Cortex-A9:

    00:31

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