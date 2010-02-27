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    27 февраля 2010

    У Raidon Technologies готов корпус для внешнего HDD с интерфейсами USB 3.0 и eSATA:

    20:01

    На CeBIT 2010 будет показан гибридный накопитель HyBrid Disk:

    19:42

    Внешние накопители Team Group TP1021 и TP1022 будут представлены на CeBIT :

    18:45

    Игровой коврик Sharkoon Rush Outplay не скользит и не боится воды:

    18:25

    Shuttle XS35: мини-ПК на платформе NVIDIA Ion 2:

    18:15

    На CeBIT 2010 компания GIGABYTE привезет новые периферийные устройства:

    18:00

    Нехватка 40-нанометровых GPU сохранится, по крайней мере, до мая, и приведет к подорожанию 3D-карт:

    17:50

    Внешние накопители с интерфейсом USB 3.0 и другие новинки Verbatim на выставке CeBIT 2010:

    14:45

    Sapphire Technology комплектует 3D-карты HD 5830 и HD 5850 игрой Call of Duty: Modern Warfare 2:

    13:50

    Утилиты: SUMo v.2.7.5:

    13:50

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.7:

    13:25

    Чистильщики: WashAndGo v.12.e:

    13:00

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4020.33:

    12:35

    TSMC начнет пробное производство по нормам 22 нм в 2012 году:

    12:30

    Антивирусы: Protector Plus v.8.2.h02:

    12:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.216:

    11:45

    Графика: XnView v.1.97.1:

    11:20

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 023:

    10:551

    Мультимедиа: Fresh View v.7.90:

    10:30

    Графика: Paint.NET v.3.5.4:

    10:05

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.6.18:

    09:40

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.7.0.0 Build 0224:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:50

    Начались продажи быстрых SSD типоразмера 2,5 дюйма Corsair Reactor и Nova:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 февраля):

    08:00

    Конкурс PUSH N900: объявлены финалисты:

    04:12

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