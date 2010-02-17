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    17 февраля 2010

    Panasonic BT-3DL2550 — 3D-монитор на IPS-матрице размером 25,5 дюйма :

    22:39

    ViewSonic ViewBook 108 — ещё один мини-ноутбук на базе Intel Atom N450:

    18:37

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.26:

    17:10

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.8.0.1:

    16:45

    Графика: SView5 v.2.79:

    16:20

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.37:

    15:55

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.10.1:

    15:30

    Утилиты: HotKeyz v.2.8.0.0:

    15:05

    Диагностика: HDDlife Pro v.3.1.168:

    14:40

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 90:

    14:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2553:

    13:50

    Bookeen собирается выпустить недорогую электронную книгу с поддержкой «мультитач» и Wi-Fi:

    13:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1608:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.3 Beta:

    13:00

    Безопасность: Ad-Aware v.8.2.0:

    12:35

    Toshiba увеличивает объем HDD типоразмера 2,5 дюйма до 600 ГБ:

    12:12

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 132:

    12:10

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.02.16:

    11:45

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.44:

    11:20

    Графика: Photobie v.7.0:

    10:55

    Настройщики: UltraMon v.3.0.10:

    10:30

    Медиаплееры: AIMP v.2.60 Build 551:

    10:05

    Elonics и Realtek создали референсный дизайн тюнера DVB-T, DAB/DAB+ и FM с интерфейсом USB:

    10:00

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.168:

    09:40

    Док-станция Sharkoon SATA QuickPort Duo получила поддержку USB 3.0:

    09:32

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.44:

    09:15

    HTC анонсирует уменьшенную версию коммуникатора HTC HD2:

    09:00

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    Mitsubishi Electric установила два мировых рекорда в области солнечных элементов:

    08:30

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:25

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    08:00

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