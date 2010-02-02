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    2 февраля 2010

    Анонс InfoWatch CryptoStorage Enterprise: шифрование информации на крупных предприятиях:

    21:08

    Apple выпустила обновления ПО iTunes и микропрограммы iMac 27’’:

    19:28

    iPad все еще может получить камеру:

    18:461

    МультиЛекс Онлайн заговорил по-русски:

    18:13

    Интернет и сети: Total Network Inventory v.1.6.7.3:

    18:00

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2383 Beta:

    17:35

    Новая серия кейсов для ноутбуков Prestigio Messenger:

    17:27

    Названы предполагаемые имена двух первых 3D-карт NVIDIA на базе Fermi:

    17:18

    Офисное ПО: Easy Notes v.5.09:

    17:10

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.8 Build 1292:

    16:45

    Графика: WildBit Viewer v.5.7 Alpha 2.0:

    16:20

    Камера Fujifilm F80EXR разбирается в людях, собаках и кошках:

    16:07

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.4.3:

    15:55

    Мультимедиа: Konvertor v.4.00 Beta 1:

    15:30

    Утилиты: StatWin v.8.0.2.1:

    15:05

    Nova и Reactor: новые серии твердотельных накопителей Corsair:

    14:50

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.10503:

    14:40

    EVGA пополняет каталог бесшумным вариантом 3D-карты GeForce 210:

    14:20

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.5.0:

    14:15

    Файловые обменники: BitComet 2010-02-01:

    13:50

    Фото и технические данные неттопа MSI Wind Box DE220:

    13:40

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.7.6.75:

    13:25

    3D-ускорители NVIDIA Quadro FX проложили себе дорогу в мобильные рабочие станции:

    13:05

    Настройщики: Throttle v.6.2.1.2010:

    13:00

    Настройщики: SuperRam v.6.2.1.2010:

    12:35

    Настройщики: PCMedik v.6.2.1.2010:

    12:10

    Samsung начинает поставки «экологически дружественных» настольных HDD объемом 2 ТБ:

    12:04

    Настройщики: PCBoost v.3.2.1.2010:

    11:45

    Acer не планирует выпускать конкурента iPad:

    11:42

    Настройщики: GameGain v.2.2.1.2010:

    11:20

    Интернет и сети: Google Toolbar v.6.4.1321.1732:

    10:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.634:

    10:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.80.4:

    10:05

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:15

    MultiSync PA241W открывает новую серию мониторов NEC для профессионалов:

    09:00

    Новые драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    08:50

    Системные платы ASUS обладают самым низким уровнем электромагнитного излучения:

    08:30

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCPxx:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 февраля):

    08:00

    17-дюймовый ноутбук MSI CR720 имеет толщину 3,7 см и весит менее 3 кг:

    08:00

    Mac OS X 10.3 запустили на Nokia N900:

    00:16

    SilverStone пополняет серию блоков питания Strider Essential моделями мощностью 400 и 500 Вт:

    00:01

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