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    6 февраля 2010

    NVIDIA повторно представит старую технологию Hybrid SLI под новым названием :

    14:52

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.32:

    14:15

    Мультимедиа: PowerEnc v.2.4 Beta:

    13:50

    PVI обещает сделать дисплеи «электронных книг» цветными, гибкими, сенсорными и быстрыми:

    13:45

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.5:

    13:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.5:

    13:00

    Камера Fujifilm FinePix XP10 имеет «четверную защиту»:

    12:55

    Безопасность: Watchman v.8.1.1:

    12:35

    Восстановление данных: Recuva v.1.35.472:

    12:10

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2010 v.0.5.18:

    11:45

    Планшет ExoPC Slate похож на iPad и на нетбук под управлением Windows 7 одновременно:

    11:25

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.30:

    11:20

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.3.5.0.0:

    10:55

    Названа дата премьеры и цена Radeon HD 5830:

    10:33

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 06\02\2010:

    10:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.02.06:

    10:05

    Настройщики: SetFSB v.2.2.134.98c:

    09:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.4.0 Beta 1:

    09:15

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    08:50

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 февраля):

    08:00

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