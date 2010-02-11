  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 февраля 2010

    Архиваторы: PeaZip v.3.0 Beta:

    17:10

    TUL выпускает полноразмерную 3D-карту VTX3D HD5570 :

    16:52

    Файловые обменники: µTorrent v.2.1 Build 18069 Alpha:

    16:45

    В Японии начались продажи HDD Western Digital с интерфейсом SATA 6 Гбит/с:

    16:21

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.4:

    16:20

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.11:

    15:55

    Редакторы: AkelPad v.4.4.0:

    15:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.11.0:

    15:05

    Разгон: MSI Afterburner v.1.5.0:

    14:40

    iXBT TV: Видеообзор компактной цифровой фотокамеры Lumix DMC-ZX1:

    14:29

    Общение в сети: AIM v.7.2.3.10 Beta 1:

    14:15

    Настройщики: DSL Speed v.6.1:

    13:50

    Lian Li PC-A77F — большой алюминиевый корпус для ПК с разъемами USB 3.0:

    13:45

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.117:

    13:25

    Концепт Corky: беспроводная мышь из вторсырья, которая не нуждается в батарейках:

    13:10

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.1.4:

    13:00

    В квартет новых 3D-карт Club 3D вошли две модели Radeon HD 5550:

    12:40

    Резервное копирование: JaBack v.8.35:

    12:35

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.1 Beta 2:

    12:10

    Seagate начинает поставки HDD Savvio 10K.4 — 600 ГБ в типоразмере 2,5 дюйма:

    12:05

    Настройщики: Ace Utilities v.5.1.0 Build 466 Final:

    11:45

    Запись: BurnAware v.2.4.4:

    11:20

    Изящные USB-накопители Transcend JetFlash 620 объемом до 32 ГБ защищают данные шифрованием :

    11:001

    Мультимедиа: Reaper v.3.3:

    10:55

    Apple выпустила новые бета-версии Mac OS X 10.6.3 и iPhone SDK 3.2 для iPad:

    10:52

    3D-карта Sapphire Radeon HD 5830 замечена в онлайновых магазинах:

    10:30

    Графика: Firegraphic XP v.10.5.10505:

    10:30

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.3.0.0.2:

    10:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2010-02-10:

    09:40

    Компактная камера Canon PowerShot SX210 IS записывает HD-видео с 14-кратным «зумом»:

    09:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.40 Build 288:

    09:15

    AF-S NIKKOR 16-35 мм F/4G ED VR — первый в мире стабилизированный сверхширокоугольный объектив для камер формата FX:

    09:00

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.188.71 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Kingston Technology SSDNow V — быстрые SSD становятся немного доступнее:

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax от Analog Devices (AD198x):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 февраля):

    08:00

    Micron покупает компанию Numonyx за 1,27 млрд. долл.:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018