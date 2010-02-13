  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 февраля 2010

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    18:00

    Fujitsu относит модель ScanSnap S1300 к новому поколению портативных сканеров:

    17:58

    Среднеформатный задник Leaf Aptus-II 8 делает снимок разрешением 40 Мп менее чем за секунду:

    17:08

    Вышла новая серия процессоров Intel Itanium :

    14:30

    Неофициальные WHQL-драйверы AMD Catalyst v.10.x (8.700):

    14:25

    На будущей неделе NEC обещает показать четырехъядерный процессор Cortex-A9:

    14:00

    Размер экрана «электронной книги» Brother SV-70 равен 9,7 дюйма:

    13:35

    Ноутбук GScreen Spacebook получил два 17-дюймовых экрана:

    13:22

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 февраля):

    12:12

    Смартбук HP Compaq AirLife 100 работает под управлением ОС Android:

    12:08

    3D-карта Sapphire Radeon HD 5850 Toxic оснащена кулером с испарительной камерой:

    11:30

    Корпус Lancool K62 Red Dragon Edition: черный снаружи, красный внутри:

    09:00

    Первые сведения о 3D-картах ASUS EAH5870-TOP и EAH5850 DirectCu:

    08:30

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018