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    26 февраля 2010

    3D-карта XFX Radeon HD 5830 не будет компактнее других (обновлено):

    21:20

    Кое-где начат прием предварительных заказов на 3D-карту GeForce GTX 480:

    15:45

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.3.0:

    15:30

    HIS анонсирует серию 3D-карт Radeon HD 5830 iCooler V, включающую две разогнанные модели :

    15:15

    Утилиты: Clipdiary v.2.8:

    15:05

    Твердотельные накопители Green House доступны в версиях объёмом от 16 до 256 ГБ:

    14:50

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.9 Build 1293:

    14:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.5:

    14:15

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.151:

    13:50

    GlacialTech открыла двумя моделями серию вентиляторов из «светящегося льда»:

    13:32

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.685:

    13:25

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1610:

    13:00

    MSI привезет на CeBIT 2010 моноблочные ПК, включая первую модель с 3D-экраном формата Full HD :

    12:41

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.12 Build 4456:

    12:35

    Процессор Intel Core i7-930 замечен в европейской рознице:

    12:23

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.7.6.79:

    12:10

    Медиаплееры: MPlayer (2010-02-24):

    11:45

    Microsoft пополняет каталог BlueTrack-мышей тремя наиболее доступными по цене моделями:

    11:20

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.29:

    11:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.02.25):

    10:55

    3D-карта MSI R5830 Twin Frozr II ориентирована на «разгон»:

    10:35

    Чистильщики: CCleaner v.2.29:

    10:30

    KINGMAX представляет USB-накопители KD-01 с разноцветными колпачками:

    10:05

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.152:

    10:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.50 Build 307:

    09:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    09:15

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:50

    Мини-ПК MSI Wind Box DE220 и Wind Box DC220 построены на платформе Intel Pine Trail:

    08:30

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 февраля):

    08:00

    Tokina планирует выпуск полнокадрового широкоугольного объектива SD 16-28 F2.8 (IF) FX:

    08:00

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