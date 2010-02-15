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    15 февраля 2010

    Камера Canon IXUS 130 стала самой компактной в линейке IXUS:

    20:33

    В марте Acer выпустит нетбук на платформе NVIDIA Ion 2 с поддержкой технологии Optimus:

    19:25

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.8.2:

    19:25

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.8.7:

    19:00

    В модулях памяти для мобильных устройств SanDisk iNAND объемом 64 ГБ используется память X3 NAND : Новый продукт SanDisk соответствует спецификации e.MMC 4.4

    18:51

    Чистильщики: WashAndGo v.12.d:

    18:35

    Специалисты Fujitsu и университета Торонто создают «убийцу» флэш-памяти:

    18:27

    Редакторы: RJ TextEd v.6.0:

    18:10

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.2 Build 992:

    17:45

    Мультимедиа: Konvertor v.4.00 RC1:

    17:20

    Apple выпустила обновления для обеспечения поддержки Aperture 3:

    17:06

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 89:

    16:55

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7904:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.2 Beta:

    16:05

    Kingston выпускает карту памяти формата microSDHC Class 10 объёмом 16 ГБ:

    16:00

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.6.9:

    15:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.40 Build 289:

    15:15

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.60:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.02.13):

    14:25

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.9:

    14:00

    Apple выпустила обновление, устраняющее перегрев Mac Pro с процессорами Nehalem:

    13:53

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.1.4:

    13:35

    ASUS готовит трансформируемый нетбук Eee PC T101MT с поддержкой «мультитач»:

    13:20

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.0:

    13:10

    Диагностика: Real Temp v.3.56 Beta:

    12:45

    Камера Canon IXUS 210 получила сенсорный дисплей размером 3,5 дюйма:

    12:35

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.6.4.0 Build 0212:

    12:20

    Samsung подтверждает намерение выпустить нетбук с ОС Chrome:

    12:05

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.338:

    11:55

    На 3D-карты GeForce приходится менее пятой части «стоимости NVIDIA»:

    11:48

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2027 Beta:

    11:30

    Тестовые приложения: Fraps v.3.1.1:

    11:05

    eVouse — концептуальная мышь в форме буквы V:

    11:00

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    10:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:15

    Прошивка для USB3-контроллеров Sony/Nec:

    09:50

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:25

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCPxx:

    09:05

    Lenovo выбрала платформу AMD для двух ноутбуков и моноблочного ПК:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 февраля):

    08:45

    Microsoft рассказывает об Office 2011 for Mac и раздумывает над выпуском Office для iPad :

    08:37

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 февраля 2010 года):

    08:30

    Synology выпускает двухдисковый NAS-сервер DiskStation DS710+:

    08:28

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 февраля 2010 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 февраля 2010 года):

    08:00

    ICY DOCK MB561: внешний корпус для чётырёх жёстких дисков типоразмера 3,5":

    07:45

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