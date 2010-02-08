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    8 февраля 2010

    Rambus предлагает новую быструю память для мобильных устройств: Память Mobile XDR предназначена для нового поколения мобильных устройств

    22:52

    Семидюймовый Интернет-планшет iLet Mini стоит всего $149:

    20:35

    USB-накопитель AMP MotKey имеет форму ключа от автомобиля:

    19:05

    Ассортимент Koolance пополнил процессорный водоблок CPU-360:

    18:50

    Club 3D выпустит видеокарту Radeon HD 5850 Overclocked Edition с нереференсным кулером:

    18:15

    NEC Electronics выпускает процессор изображений для камерафонов с поддержкой Full HD:

    18:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    18:00

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.244 Beta:

    17:35

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.5.03:

    17:10

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.2.2 Beta:

    16:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.140:

    16:20

    Редакторы: Notepad2 v.4.1.24 RC3:

    15:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.02.07):

    15:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (08/02/2010):

    15:05

    Медиаплееры: MPlayer (2010-02-06):

    14:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.4:

    14:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 130:

    13:50

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.30.0:

    13:25

    Безопасность: Deskman SE v.9.2.3:

    13:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.317.2 Beta:

    12:35

    Утилиты: GoodSync v.8.1.4.4:

    12:10

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.01:

    11:45

    В «зоопарке» USB-накопителей EMTEC — очередное пополнение: дельфин:

    11:37

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.6.3.0 Build 0206:

    11:20

    Что получит нетбук ASUS Eee PC 1005PE с добавлением индекса H в названии?:

    11:15

    Диагностика: TaskInfo v.9.1.0.310:

    10:55

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    10:30

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    10:05

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:40

    Серия блоков питания Thermaltake Toughpower XT содержит модели мощностью от 575 до 875 Вт:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 февраля):

    09:15

    XFX первой оснащает Radeon HD 5450 активной системой охлаждения :

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 февраля 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 февраля 2010 года):

    08:25

    Sunbeamtech представила ряд новинок с поддержкой интерфейса USB 3.0:

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 февраля 2010 года):

    08:00

    Недорогие фотокамеры Nikon L21 и L22 ориентированы на начинающих фотолюбителей:

    00:42

    Конкурс PUSH N900: первые работы:

    00:14

    Sapphire представила квартет 3D-карт Radeon HD 5450:

    00:07

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