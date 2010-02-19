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    19 февраля 2010

    RaidSonic оснащает еще три корпуса для внешних HDD и SSD интерфейсом USB 3.0:

    20:59

    В камере Sony Cyber-shot DSC-TX5 высокая степень защиты уживается с компактными размерами:

    15:421

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.47:

    15:30

    Zalman: новая серия корпусов Z7:

    15:19

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.83.378:

    15:05

    Установщики: Inno Setup v.5.3.8:

    14:40

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.317 Beta:

    14:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.41:

    13:50

    OCZ Technology Group представила быстрые SSD Vertex Limited Edition :

    13:45

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.4 Final:

    13:25

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.8:

    13:00

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.34.1000:

    12:35

    Общение в сети: Pidgin v.2.6.6:

    12:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.80.5:

    11:45

    VIA скоро покажет 3D-карту с двумя GPU S3 Graphics Chrome 5400E x2 :

    11:23

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.7.0.82:

    11:20

    Графика: SView5 v.2.81:

    10:55

    Мультимедиа: Soundbase 2010.02.18:

    10:30

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 152:

    10:05

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.666:

    09:40

    Sapphire разгоняет 3D-ускоритель Radeon HD 5850 в фабричных условиях:

    09:30

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.10:

    09:15

    Corsair Flash Padlock 2 — USB-накопитель с парольным доступом :

    09:00

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2032 Beta:

    08:50

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:00

    CyberPower серьезно обновляет конфигурацию игрового мини-ПК LAN Mini-H2O:

    08:00

    GOTVIEW предупреждает о мошенничестве:

    00:43

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