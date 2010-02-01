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    1 февраля 2010

    Firefox Mobile 1.0 - новый браузер для Nokia N900 и N810:

    22:21

    Фото дня: 3D-карта MSI Radeon HD 5770 HAWK:

    19:09

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 129:

    19:00

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2593:

    18:35

    Планы Intel по обновлению модельного ряда процессоров Core i5 и i7 на 2010 год:

    18:30

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.1.0a:

    18:10

    Утилиты: WinMerge v.2.13.11 (Exp):

    17:45

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1469 Beta:

    17:20

    Текстовые редакторы: Notepad GNU v.2.2.8.31:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.53:

    16:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1416:

    16:05

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.7.0.1 Build 227600:

    15:40

    Entensys объявляет о выходе UserGate Mail Server 1.0:

    15:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.45b Beta:

    15:15

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.136:

    14:50

    Samsung завершает разработку чипов памяти DRAM DDR3 по нормам 30-нм класса: Прирост производительности по сравнению с 40-нм чипами достигает 60%

    14:40

    Интернет и сети: Netlimiter v.3.0 Beta 7:

    14:25

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.4.0:

    14:00

    Мультимедиа: Reaper v.3.22:

    13:35

    Antec продолжает выпуск блоков питания нестандартного форм-фактора:

    13:33

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (01/02/2010):

    13:10

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.03:

    12:45

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.60:

    12:20

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.307.1 Beta:

    11:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.01.30:

    11:30

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.0.5:

    11:05

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.6.2.0 Build 0130:

    10:40

    Обновление драйверов для кард-ридеров Ricoh:

    10:15

    Системная плата GIGABYTE GA-P55A-UD7 вскоре займёт место флагмана линейки продуктов на чипсете Р55:

    10:00

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    09:50

    Sony dash: окно в Интернет:

    09:30

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    09:25

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink/NetXtreme:

    09:05

    Игровой коврик Razer Vespula оставляет о себе неоднозначное впечатление:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 февраля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 по 31 января 2010 года):

    08:30

    VIA EPIA-T700 — миниатюрный компьютер на плате размером 6 х 6 см:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 по 31 января 2010 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 по 31 января 2010 года):

    08:00

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