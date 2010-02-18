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    18 февраля 2010

    Apple произведет бесплатную замену жестких дисков ранних MacBook:

    23:48

    Даты выхода и основные данные 3D-карт ATI Radeon HD 5830 и Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition: AMD Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition дебютирует 11 марта?

    19:45

    HighPoint выпускает четырехпортовые RAID-адаптеры SATA 6 Гбит/с в виде карт расширения PCI Express 2.0 :

    19:08

    AMD повышает производительность и расширяет функциональность 3D-карт, обновляя ПО ATI Catalyst: Новые версии драйвера ATI Catalyst 10.2 и 10.3 создают новые возможности и функции для 3D-игр, ноутбуков и технологии ATI Eyefinity

    17:50

    Продукты «1С-Битрикс» получили сертификаты ФСТЭК:

    17:32

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.9.322a:

    13:50

    Файловые обменники: FrostWire v.4.20.1:

    13:25

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.51:

    13:00

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.3:

    12:35

    iXBT TV: Видеообзор ноутбука с функциями планшета HP TouchSmart TX2:

    12:16

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.7.12:

    12:10

    Утилиты: Glary Utilities v.2.20.0.831:

    11:45

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:20

    Общение в сети: Xfire v.1.121:

    10:55

    Corsair анонсирует корпус Obsidian 700D:

    10:30

    Общение в сети: ICQ v.7.0 Build 1211:

    10:30

    Антивирусы: The Cleaner v.6.2.1.2100:

    10:05

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.14:

    09:40

    Двухканальный набор модулей памяти Mushkin DDR3-2000 характеризуется задержками CL7:

    09:21

    Настройщики: WindowsBlinds v.7.01 Build 247:

    09:15

    В IBM создан высокоэффективный элемент солнечной батареи из легкодоступных материалов : Достижение IBM может значительно снизить стоимость электроэнергии, получаемой из солнечного света

    09:00

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.1:

    08:50

    Беспроводная клавиатура Adesso SlimTouch Pro имеет встроенный тачпэд и ЖК-экран:

    08:48

    Возвращение легенды: объектив Cosina Voigtländer Apo-Lanthar 90mm SL II:

    08:30

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.47:

    08:25

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link DNS-323:

    08:00

    Начались поставки флагманской системной платы GIGABYTE для настольных ПК:

    08:00

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