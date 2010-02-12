  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 февраля 2010

    Корпус APlus CS-102B подойдет для мини-ПК или HTPC:

    20:57

    Opera продемонстрирует собственный браузер для iPhone:

    20:41

    Acer готовит к выпуску очень тонкий ноутбук:

    20:14

    Корпус Sunbeamtech VentMax укомплектован пятью вентиляторами:

    20:00

    Panasonic Toughbook H1 Field — самый защищенный планшетный ПК в мире?:

    19:48

    Apple обновила микропрограмму Apple TV:

    19:45

    Новые внешние оптические накопители ASUS отличаются повышенной компактностью:

    18:59

    Скорость USB-накопителя Super Talent USB 3.0 Express Drive достигает 125 МБ/с:

    18:50

    Внешний винчестер LaCie Rugged eSATA способен пережить падение с высоты 2,2 м:

    18:15

    Кулер видеокарт GeForce GT 240 серии Sparkle Calibre способен на уборку пыли:

    17:30

    Dell Latitude 13 — самый тонкий в мире корпоративный ноутбук с 13" экраном:

    17:19

    Решения ESET NOD32 получили сертификат Microsoft:

    15:56

    AMD скоро начнет поставки 32-нанометровых «гибридов» CPU и GPU с поддержкой DirectX 11:

    15:20

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.32.4:

    14:15

    Общение в сети: Trillian v.4.1.0.24:

    13:50

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 150:

    13:25

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.8.0:

    13:00

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 88:

    12:35

    Графика: TKexe Kalendar v.1.1.0.2:

    12:10

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.1 (Updated):

    11:45

    Мультимедиа: Soundbase 2010.02.10:

    11:20

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.0.1:

    10:55

    Toshiba обещает выпустить продукцию с поддержкой TransferJet до конца года:

    10:40

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.249.89:

    10:30

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.14:

    10:05

    20-дюймовый монитор I-O Data LCD-AD201XG потребляет в спящем режиме 0,4 Вт:

    10:00

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.86:

    09:40

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.05:

    09:15

    Фото дня: 3D-карта ASUS Radeon HD 5870 MATRIX с 2 ГБ памяти:

    09:00

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 февраля):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018