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    25 февраля 2010

    3D-карта MSI R5870 Lightning с 15-фазным питанием представлена официально:

    21:35

    ASUS покажет три новых нетбука Eee PC на выставке CeBIT 2010:

    21:00

    PowerColor PCS+ HD5830 — первая 3D-карта ATI Radeon HD 5830 с фабричным разгоном:

    18:55

    A-DATA привезет на CeBIT 2010 накопители с интерфейсом USB 3.0:

    18:40

    Графика: SView5 v.2.82:

    18:25

    Начат прием предварительных заказов на шестиядерный процессор Intel Core i7-980X:

    18:23

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1030:

    18:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.335.0:

    17:35

    Редакторы: KompoZer v.0.8b2:

    17:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.3.0:

    16:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.06 Build 4494:

    16:20

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.189:

    15:55

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.0:

    15:30

    Графика: Picasa v.3.6 Build 105.41:

    15:05

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.02.24:

    14:40

    Ближайшие планы Intel по выпуску настольных CPU: Pentium E6700 и другие:

    14:35

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.50:

    14:15

    Один из руководителей TSMC рассказал о ситуации с 40-нанометровой технологией:

    14:00

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.02:

    13:50

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2384 Beta:

    13:25

    Мобильная платформа Intel следующего поколения ограничится поддержкой DirectX 10.1:

    13:00

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.5.0:

    13:00

    Buffalo анонсирует высокоскоростной оптический привод Blu-ray:

    12:45

    На CeBIT 2010 компания ASRock представит системную плату 890GX Extreme3:

    12:35

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.3 Build 4606:

    12:35

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b76:

    12:10

    Компактная камера Sony DSC-H55 — упрощенный вариант модели DSC-HX5:

    12:002

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.4.0:

    11:45

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.0.1 Build 227600:

    11:20

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.5 Final:

    10:55

    Мультимедиа: Soundbase 2010.02.23:

    10:30

    Немного о производительности 3D-карты ATI Radeon HD 5830:

    10:15

    Утилиты: HDD Observer v.3.8:

    10:05

    Фотогалерея дня: 3D-карты ATI Radeon HD 5830 в исполнении Gigabyte, HIS, PowerColor, Sapphire и XFX:

    09:50

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    Представлена 3D-карта ATI Radeon HD 5830:

    09:30

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:15

    Новые драйверы для тачпадов Elantech:

    08:50

    Обновление драйверов для RAID-контроллеров AMD:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 февраля):

    08:00

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