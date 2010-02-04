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    4 февраля 2010

    Разрешение среднеформатной камеры Hasselblad H4D-40 равно 40 Мп:

    22:51

    Paragon Backup and Recovery 10 — новая продуктовая линейка для домашних пользователей:

    19:08

    Яндекс выпустил версию 3.2 антиспамового фильтра «Спамооборона»:

    18:34

    В серию 3D-карт HIS Radeon HD 5450 вошло три модели:

    16:02

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.4:

    15:30

    Стальная мышь OreObject SPHEREtouch весит 235 г, чувствует прикосновения и стоит $225:

    15:07

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.1.72c:

    15:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:40

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.23:

    14:15

    Семейство блоков питания Dark Power Pro P8 включает модели мощностью от 750 до 1200 Вт:

    14:01

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.7.0:

    13:50

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.7.0:

    13:25

    Fujifilm добавляет в серию ультракомпактных камер J сразу четыре модели:

    13:14

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.1.7 Beta:

    13:00

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 87:

    12:35

    Реакция Nokia, Nintendo, Netflix и E-Ink на выпуск iPad:

    12:34

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.44:

    12:10

    Резервное копирование: O&O DiskImage Professional Edition v.5.0.127:

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.4.1.0:

    11:20

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.0 RC5:

    10:55

    ATI Radeon HD 5450: поддержка DirectX 11, ATI Eyefinity и ATI Stream в 3D-карте начального уровня:

    10:35

    Sharkoon выпускает сразу четыре новых корпуса типоразмера mid-tower:

    10:32

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.137:

    10:30

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6:

    10:05

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2018 Beta:

    09:40

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0130.1:

    09:15

    Olympus называет SP-800UZ самой маленькой в мире камерой с 30-кратным «зумом»:

    09:00

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    08:50

    Монитор AS171 с пониженным энергопотреблением пополнил серию NEC AccuSync :

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 февраля):

    08:00

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