  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 февраля 2010

    Пользователи Mac Pro с процессорами Nehalem жалуются на проблемы при работе с аудио :

    21:38

    NZXT представляет кабели категории «премиум» и вентиляторы:

    20:55

    23-дюймовый тонкий монитор ASUS MS238H скоро появится на европейском рынке :

    20:25

    Покупатель ноутбука Hewlett-Packard G62t может выбрать процессор Intel Core i3, i5 или i7:

    20:10

    Графические карты MSI R5450 серии Silent:

    17:47

    Системная плата с новым поколением интерфейсов ASRock P55 Deluxe3:

    17:17

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.1.3:

    16:45

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.10.1:

    16:20

    Zoner Software выпускает новую версию Zoner Photo Studio 12:

    15:57

    Файловые обменники: Cabos v.0.8.2:

    15:55

    Olympus анонсирует пополнение арсенала Микро 4/3 двумя объективами M.ZUIKO DIGITAL ED:

    15:35

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.229 Beta:

    15:30

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.7.1893:

    15:05

    Комплект из камеры системы Микро 4/3 Olympus PEN E-PL1 и объектива 14-42 мм стоит $600:

    14:57

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.112:

    14:40

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    14:15

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 17980:

    13:50

    Резервное копирование: TurboBackup v.7.3 (Updated):

    13:25

    Интернет-планшет JooJoo начнет поступать к заказчикам до конца месяца:

    13:22

    Утилиты: doPDF v.7.1.327:

    13:00

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.1 Beta:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.2 RC1:

    12:10

    Камеры Fujifilm FinePix S1800 и FinePix S2550HD: 18-кратный «зум» и HD-видео в формате 720p:

    11:50

    Антивирусы: The Cleaner v.6.2.1.2030:

    11:45

    Мультимедиа: Soundbase 2010.02.04:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.55:

    10:55

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.3100.16:

    10:30

    Утилиты: Capture .NET v.7.1.3687:

    10:05

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.3.0203:

    09:40

    CD/DVD: Alcohol v.2.0.0.1331:

    09:15

    Системная плата BIOSTAR TA890GXE: поддержка CPU AMD Thuban и порты SATA 6 Гбит/с :

    09:00

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1019:

    08:50

    I-O Data предлагает внешний привод, записывающий диски BD-R на скорости 8x :

    08:30

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 3.0 Build 1002:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 февраля):

    08:00

    Внешний корпус для накопителя ICY DOCK MB663 теперь в безвинтовом исполнении:

    08:00

    Плата расширения GIGABYTE GA-USB3.0 добавляет в систему два скоростных порта:

    07:25

    Maemo: доступен сервис Evernote:

    01:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018