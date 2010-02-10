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    10 февраля 2010

    Silicon Power окрашивает USB-накопители серии Helios 101 в яркие цвета:

    21:55

    NEC Display выпускает 70-дюймовый монитор P701:

    21:35

    Micron и Nanya начинают выпуск DRAM по нормам 42 нм:

    21:11

    Buffalo предлагает использовать карточки microSD в качестве USB-накопителей:

    19:43

    HIS комплектует 3D-карту Radeon HD 5570 Fan трехмерной рабочей средой:

    18:58

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.1.1410:

    16:45

    Файловые обменники: Ares Galaxy v.2.1.5:

    16:20

    Беспроводной комплект клавиатура + мышь Logitech Wireless Desktop MK710 — три года работы от батареек:

    16:19

    Антивирусы: ClamAV v.0.95-1a:

    15:55

    USB-накопитель GOODDRIVE Edge претендует на роль подарка:

    15:45

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.15.1:

    15:30

    Mushkin добавляет в серию Redline два набора модулей памяти DDR3:

    15:15

    Общение в сети: ooVoo v.2.6.0.19:

    15:05

    Медиаплееры: XMPlay v.3.5.1:

    14:40

    Nikon выпускает бескомпромиссный широкоугольный объектив AF-S NIKKOR 24 мм F/1,4G ED:

    14:25

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.4.1:

    14:15

    GlacialStars: охлаждающие подставки для ноутбуков IcePad:

    14:07

    Elecon анонсировала устройства чтения карт памяти с поддержкой SDXC:

    13:55

    Настройщики: Internet Cyclone v.2.01:

    13:50

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.5:

    13:25

    Две 3D-карты GIGABYTE на базе Radeon HD 5450: быстрая и бесшумная:

    13:15

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.7:

    13:00

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.4:

    12:35

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 022:

    12:10

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.0:

    11:45

    Любительская зеркальная камера Canon EOS 550D: пиксели — мелкие, зато их много:

    11:25

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1607:

    11:20

    Утилиты: MessenPass v.1.30:

    10:55

    Тестовые приложения: Fraps v.3.1.4:

    10:30

    Диагностика: TaskInfo v.9.1.0.314:

    10:05

    У MSI готова 3D-карта GeForce GT 220 с пассивным охлаждением:

    09:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.41:

    09:40

    Переход на 450-миллиметровые пластины состоится в 2015 году, считают в Samsung:

    09:30

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    09:15

    Обновление прошивок для SSD-дисков Patriot:

    08:50

    Обновление прошивок для медиаплееров TViX:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 февраля):

    08:00

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