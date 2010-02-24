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    24 февраля 2010

    Системная плата Gigabyte на еще не вышедшем чипсете AMD замечена в продаже по цене $140:

    23:35

    LaCie выпустила новое поколение NAS объемом от 1 до 10 ТБ:

    23:21

    В конфигурацию игрового ноутбука Origin PC EON18 может входить процессор Intel Core i7 и два GPU:

    22:37

    Специальное издание зеркальной камеры PENTAX K-7 будет выпущено ограниченным тиражом:

    22:11

    Водонепроницаемая клавиатура Econo-Keys обзавелась яркой подсветкой клавиш:

    22:08

    Первый взгляд на систему охлаждения 3D-карты ASUS EAH5830 DirectCu:

    20:52

    Игровой ноутбук MSI GE600 оснащён процессором Core i5 и 3D-картой Radeon HD 5730:

    20:40

    Технические данные ATI Radeon HD 5830 накануне официальной премьеры :

    20:24

    Shuttle XPC Barebone SG41J1: основа для сборки мини-ПК начального уровня:

    19:44

    Мультимедиа: Stellarium v.0.10.4:

    19:25

    Thermaltake нацеливает новые блоки питания на использование в мини-ПК и HTPC:

    19:12

    Настройщики: Vispa v.0.5.5:

    19:00

    Buffalo оснащает внешний HDD объемом 640 ГБ интерфейсом USB 3.0:

    18:52

    Nexus Technology выпускает процессорный кулер VCT-9000:

    18:48

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.2.3 Final:

    18:35

    Интернет и сети: Hyena v.8.0d:

    18:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.17 Build 84:

    17:45

    Мультимедиа: Konvertor v.4.00 Build 1:

    17:20

    Файловые обменники: BitComet v.1.19:

    16:55

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 340:

    16:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 24\02\2010:

    16:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (24/02/2010):

    15:40

    Belkin просит $50 за кабель USB 3.0:

    15:15

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:15

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.5.1:

    14:50

    Представлен объектив SIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM:

    14:37

    Утилиты: PicPick v.2.2.2:

    14:25

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.124:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.215:

    13:35

    Seagate Constellation ES: первый винчестер ёмкостью 2 ТБ с интерфейсом SAS 6 Гбит/с:

    13:15

    Начат прием заказов на мобильный компьютер viliv S10 Blade:

    13:14

    Утилиты: WinGuggle v.2.1 Build 1 Revision 1:

    13:10

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.2:

    12:45

    Samsung начинает выпуск 40-нанометровых модулей памяти DDR3 объемом 8 ГБ для ноутбуков :

    12:31

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.7:

    12:20

    Архиваторы: PeaZip v.3.0:

    11:55

    Интернет и сети: Networx v.5.10:

    11:30

    Аналитики ABI Research определили цену, при которой смартбуки могут рассчитывать на успех:

    11:07

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.1:

    11:05

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.9:

    10:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.59:

    10:15

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.13:

    09:50

    Универсальный светосильный объектив SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM оснащен стабилизатором :

    09:45

    Утилиты: RealTek Ethernet Diagnostic Utility v.2.0.1.2:

    09:25

    Intel надеется на иммерсионную литографию в освоении норм 11 нм:

    09:20

    Утилиты: @BIOS v.2.08:

    09:05

    Начались поставки SSD SanDisk G3:

    08:50

    Обновление прошивок для BD-приводов ASUS:

    08:45

    Обновление прошивок для SSD-дисков Patriot:

    08:30

    Новые драйверы для сканеров отпечатков Upek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 февраля):

    08:00

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