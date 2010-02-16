  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 февраля 2010

    Основой планшетного ПК OpenTablet 7 стала платформа Intel Moorestown :

    19:01

    Кодеки: x264 Video Codec r1442:

    18:00

    Медиаплееры: QT Lite v.3.1.1:

    17:35

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.3.11:

    17:10

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.3.0.5365:

    16:45

    Антивирусы: Protector Plus v.8.2.h01:

    16:20

    AIS защитила КПК без малого на две тысячи долларов:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.06 Build 4481:

    15:55

    AMP комплектует корпуса Aviator-2 с интерфейсом USB 3.0 твердотельными накопителями:

    15:45

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.17.172:

    15:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.144:

    15:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 15\02\2010:

    14:40

    Фотогалерея дня: системная плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3:

    14:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (16/02/2010):

    14:15

    Дебютировала «электронная книга» Energy Book 2061:

    14:00

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.35:

    13:50

    Мультимедиа: Soundbase 2010.02.15:

    13:25

    EIZO использует панель типа VA в профессиональном мониторе ColorEdge CG223W:

    13:00

    GlobalFoundries начнет выпуск 28-нанометровых процессоров во второй половине года: GlobalFoundries и ARM «определили стандарт инноваций в технологии мобильных платформ»

    13:00

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.119:

    13:00

    Редакторы: AkelPad v.4.4.1:

    12:35

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.6.0:

    12:10

    Специалисты Mitsubishi Electric создали тонкопленочный солнечный элемент с КПД 14,8%:

    11:56

    Мультимедиа: PowerEnc v.2.4a:

    11:45

    Motorola представила коммуникатор QUENCH (CLIQ XT) на платформе Android:

    11:20

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.3 Build 4602:

    11:20

    Графика: TwistedBrush v.16.15:

    10:55

    Настройщики: Macro Express v.3.8:

    10:30

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.8:

    10:05

    Архиваторы: WinRAR v.3.92:

    09:40

    Процессоры Phenom II X6 смогут динамически менять производительность отдельных ядер:

    09:30

    Безопасность: Spyware Doctor v.7.0.0.538:

    09:15

    Texas Instruments показала возможности платформы OMAP4 на выставке MWC 2010:

    09:15

    Нетбук Samsung N150 обзавелся поддержкой LTE:

    09:00

    Диагностика: SIV 4.05:

    08:50

    MaxPoint представила две игровые клавиатуры серии KeySonic eXtreme:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы AMD Catalyst v.10.x (8.703):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 февраля):

    08:00

    MeeGo: Intel и Nokia объединили свои программные платформы для мобильных устройств:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018