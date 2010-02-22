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    22 февраля 2010

    Pioneer Computers также готовит нетбук на платформе NVIDIA ION 2:

    23:45

    Кулер Armageddon получил шесть тепловых трубок и два вентилятора типоразмера 140 мм:

    22:55

    Enermax представит корпуса Volcanos и ECA3190 на выставке CeBIT 2010:

    22:45

    Джобс сравнил отсутствие поддержки Flash с отказом от флоппи-дисков в iMac :

    22:06

    Фото дня: ультратонкий ноутбук LG T280:

    22:00

    Объектив SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM: шире всех:

    21:07

    Pioneer Computers предлагает семидюймовый смартбук за $199:

    19:55

    Процессорный кулер Alpenföhn Matterhorn весит чуть более килограмма:

    19:15

    NVIDIA анонсирует OEM-версии видеокарт GeForce GT 320, GT 330 и GT 340:

    18:35

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.340 Beta:

    18:10

    AMP доводит объём «звериных» USB-накопителей до 32 ГБ:

    18:00

    Конвертеры: EncodeHD v.1.1.182.0:

    17:45

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.28:

    17:20

    На MWC 2010 был показан USB-модем с поддержкой CDMA и WiMax :

    16:59

    Утилиты: GoodSync v.8.1.5.5:

    16:55

    Медиаплееры: Real Alternative v.2.02:

    16:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.02.21:

    16:05

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4000.96:

    15:40

    Опубликована спецификация CF5.0: максимальный объем карточек увеличен до 144 ПБ:

    15:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.6:

    15:15

    Антивирусы: The Cleaner v.6.2.2.2100:

    14:50

    Медиаплееры: RealPlayer v.12.0.0:

    14:25

    Запись: FinalBurner Free v.2.18.0.181:

    14:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.147:

    13:35

    Sigma добавляет стабилизатор в «телезум» SIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM:

    13:10

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.674:

    13:10

    Утилиты: doPDF v.7.1.329:

    12:45

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.15:

    12:20

    В японской рознице замечен переходник «из DisplayPort в DVI»:

    12:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.33:

    11:55

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.79:

    11:30

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.50 Beta:

    11:05

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2034 Beta:

    10:40

    Утилиты: StatWin v.8.0.5:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:50

    Новая прошивка для жестких дисков Western Digital:

    09:25

    Новые драйверы для сканеров отпечатков Upek:

    09:05

    3D-карты GeForce GTX480 и GTX470 будут не такими быстрыми, как хотелось бы? :

    09:00

    Обновлённая версия коммуникатора Acer Liquid e получит ОС Android 2.1:

    09:00

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 февраля 2010 года):

    08:30

    Сегодня NVIDIA представит первые 3D-карты GeForce на базе Fermi?:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 февраля 2010 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 февраля 2010 года):

    08:00

    Продажи решений на базе Fermi начнут сказываться на показателях NVIDIA во втором квартале 2011 года:

    08:00

    Специалисты iKey создали клавиатуру для военных, носимую на руке:

    01:38

    В этом году ModisTech начнет выпуск гибких OLED-ламп:

    00:52

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