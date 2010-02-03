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    3 февраля 2010

    Apple выпустила iPhone OS 3.1.3:

    22:40

    Corsair собирается выпустить SSD объемом 512 ГБ :

    21:18

    Patriot анонсирует двухканальный набор модулей памяти DDR3-2250 МГц объемом 4 ГБ:

    20:27

    Olympus обновляет две модели серии компактных камер в усиленном исполнении Stylus µ TOUGH:

    20:07

    «1С-Битрикс: Сайт конференций»: веб-ресурсы конференций своими силами:

    18:14

    Утилиты: SUMo v.2.7.4:

    15:05

    Настройщики: Fresh UI v.8.49:

    14:40

    Весной на смену модели Nikon COOLPIX S220 придет сверхтонкая камера S3000 :

    14:16

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.80:

    14:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.1.0.12:

    13:50

    Безопасность: Cryptainer LE v.8.0.6:

    13:25

    Графика: PC Image Editor v.4.0:

    13:00

    Тонкие мониторы LG EX205, EX225 и EX235 оснащены светодиодной подсветкой:

    12:36

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 021:

    12:35

    Графика: TwistedBrush v.16.14:

    12:10

    Intel и Micron первыми начинают выпуск флэш-памяти типа NAND по нормам 25 нм:

    11:45

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.02.01:

    11:45

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.77:

    11:20

    Камеры начального уровня FinePix AV100 и AX200 поддерживают HD-видеосъемку в формате 720p:

    11:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.02.02):

    10:55

    Начались продажи USB-накопителей Corsair Voyager GTR объемом 128 ГБ:

    10:39

    Утилиты: Process Group Killer v.2.0.2.2:

    10:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    10:05

    Объектив камеры Fujifilm FinePix HS10 охватывает диапазон 24-720 мм (30-кратный «зум»):

    09:58

    Утилиты: ASUS Express Gate HDD v.1.41.0.27:

    09:40

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    09:15

    Ассортимент Silicon Power пополнился двумя стильными «флэшками» объемом до 32 ГБ:

    09:00

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    QNAP обновляет серию сетевых хранилищ данных Turbo NAS:

    08:30

    Бета-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCP73:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 февраля):

    08:00

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