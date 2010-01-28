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    28 января 2010

    В референсных образцах AMD Radeon HD 5830 обнаружена неисправность?:

    21:37

    Thermaltake готовит подставку для планшетного ПК Apple iPad:

    20:45

    BitDefender: IQ-тест способен разрушить операционную систему:

    18:59

    Один из топ-менеджеров Cisco пророчит скорый всеобщий триумф видеотехнологий:

    18:39

    Объектив миниатюрной камеры Panasonic DMC-ZX3 охватывает диапазон 25-200 мм:

    18:12

    Во второй половине года MSI выпустит 10-дюймовый планшетный ПК ценой $500:

    17:39

    Ассортимент Mushkin пополнился блоками питания мощностью от 500 до 1200 Вт:

    17:22

    Утилиты: Capture .NET v.7.0.3678:

    17:10

    Chieftec анонсирует корпус для мини-ПК, который можно и положить, и поставить:

    17:00

    Дефрагментаторы: Diskeeper 2010 v.14.0 Build 900a-t:

    16:45

    Стартовали продажи нетбука MSI Wind U135 на процессоре Atom N450:

    16:28

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.12.0.6:

    16:20

    Мультимедиа: Replay Music v.3.95:

    15:55

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.50:

    15:30

    Платформа AMD Scorpius получит восьмиядерные CPU и дискретные GPU:

    15:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:05

    Мультимедиа: LameXP v.3.16 Build 82:

    14:40

    Утилиты: doPDF v.7.1.326:

    14:15

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.9.21:

    13:50

    Компания PNY представляет 3D-очки для графических карт NVIDIA Quadro:

    13:35

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.6 Build 29:

    13:25

    Мультимедиа: Soundbase 2010.01.26:

    13:00

    Файловые обменники: BitComet 2010-01-18:

    12:35

    Компактная камера DMC-TZ10 оснащена приемником GPS:

    12:20

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.2.6.0:

    12:10

    Появление первых наборов системной логики Intel «шестой серии» ожидается в следующем квартале:

    12:05

    USB-накопители KINGMAX Super Stick Star — подарок ручной работы:

    11:45

    Мультимедиа: Reaper v.3.21:

    11:45

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.4:

    11:20

    Утилиты: StatWin v.8.0.2:

    10:55

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    10:30

    Creative: драйверы для интегрированного аудио X-Fi:

    10:05

    Обновление драйверов для Bluetooth-адаптеров Broadcom/Widcomm:

    09:40

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    09:15

    ASRock предлагает карты расширения с портами SATA 6 Гбит/с и USB 3.0:

    09:00

    Неофициальные драйверы для Bluetooth-модемов Motorola:

    08:50

    «Переходник» ICY DOCK MB990SP-B позволяет поставить два маленьких накопителя вместо одного большого:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 января):

    08:00

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