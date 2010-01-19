  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 января 2010

    На весну Fujitsu планирует выпуск «минибука» весом 495 г:

    20:11

    Apple разрабатывает 22-дюймовый iMac с тачскрином:

    17:55

    QMT предлагает альтернативу экранам E-Ink — цветные MEMS-экраны с очень малой потребляемой мощностью:

    17:44

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    17:35

    LANDesk Management Suite 9 и Security Suite 9 — в России:

    17:33

    ASUS и ZOTAC выпустят ПК на платформе NVIDIA Ion 2:

    17:27

    Медиаплееры: MPlayer (2010-01-17):

    17:10

    Концепт Astri MID имеет два экрана и оба они — сенсорные:

    17:05

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.6:

    16:45

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.0 RC3:

    16:20

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.73:

    15:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.608:

    15:30

    Толщина камер Samsung ST70 и ST60 не превышает 17 мм:

    15:15

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.8:

    15:05

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.20:

    14:40

    Корейские производители продают модули памяти DDR2 «в нагрузку» к DDR3:

    14:31

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 18\01\2010:

    14:15

    Xigmatek выпускает корпусные вентиляторы размером 170 и 200 мм:

    14:12

    Серия компактных камер Samsung PL пополнилась моделью PL80 :

    14:04

    «Профессиональная» серия карт памяти Active Media Products пополнилась моделями 600X CompactFlash:

    13:50

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.730 Build 1834:

    13:50

    Архиваторы: PeaZip v.2.9:

    13:25

    Мониторы Samsung SyncMaster F2370H и F2380MX отличаются высоким уровнем контрастности:

    13:00

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.6.0.0.88:

    13:00

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (18/01/2010):

    12:35

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.104:

    12:10

    NVIDIA подробно рассказала об архитектуре GF100:

    11:51

    Интернет и сети: LanHelper v.1.95:

    11:45

    Утилиты: Clipdiary v.2.7:

    11:20

    Диагностика: SmartDoctor v.5.52:

    10:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.127:

    10:30

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.42:

    10:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.01.17):

    09:40

    SPARKLE анонсирует мини-ПК Calibre CUTi с поддержкой Full HD:

    09:30

    Драйверы для камер Suyin под Windows Seven:

    09:15

    Электронная книга ASUS DR-950 получила девятидюймовый экран:

    09:00

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    08:50

    Системная плата BIOSTAR TH55B HD: потенциальная основа для НТРС на базе Core i3:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 января):

    08:00

    PowerColor оснащает самую быструю 3D-карту в мире водоблоком:

    08:00

    NEC совершенствует конфигурацию мобильных ПК LaVie:

    07:30

    AMD и Acer показали ноутбук Ferrari One 200 и внешний 3D-ускоритель XGP:

    07:00

    Конкурс статей о Maemo:

    00:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018