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    12 января 2010

    Компания CPS стала дистрибутором «Новософт»:

    21:56

    Samsung выпускает внешние винчестеры серий G2 Portable и G3 Station:

    17:40

    Безопасность: WinLock v.5.0.4:

    17:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2541 Beta:

    16:45

    ASUS предлагает использовать системную плату AT5NM10-I для создания домашнего сервера:

    16:30

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    16:20

    GlacialStars IceHut 7224: кулер для процессоров AMD в исполнении AM2, AM2+ и AM3:

    16:05

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.100:

    15:55

    Подробные фотографии системной платы EVGA с двумя процессорными разъёмами LGA 1366:

    15:50

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.200:

    15:30

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.7.6.68:

    15:05

    Корпус Xigmatek Utgard поддерживает установку девяти вентиляторов:

    15:00

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.2:

    14:40

    AMD готовит к выпуску трехъядерные мобильные процессоры:

    14:30

    Файловые обменники: BitComet 2010-01-11:

    14:15

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.6:

    13:50

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.5:

    13:25

    IP-ядро POWERVR SGX545 поддерживает DirectX 10.1, OpenGL 3.2 и OpenCL 1.0:

    13:00

    Настройщики: Registry Defragmentation v.9.2 Build 01.20:

    13:00

    Утилиты: DP Wiper v.1.06:

    12:35

    Хранилище Patriot Valkyrie рассчитано на два HDD типоразмера 3,5 дюйма:

    12:201

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.110:

    12:10

    Мультимедиа: Soundbase 2010.01.10:

    11:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.12:

    11:20

    Общение в сети: Pidgin v.2.6.5:

    10:55

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.5.5:

    10:30

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.10:

    10:05

    Драйверы для камер Suyin под Windows Seven:

    09:40

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    09:15

    Horizon MiniPak — компактное зарядное устройство на топливном элементе:

    09:00

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:50

    Shuttle представила «полуфабрикаты» для ноутбуков:

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 января):

    08:00

    Основой офисных ПК Dell Inspiron 580 и 580S служат 32-нм процессоры Clarkdale:

    08:00

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