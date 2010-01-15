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    15 января 2010

    Объём компактных внешних винчестеров A-DATA CH94 достигает 640 ГБ:

    21:20

    «Зоопарк» флэш-накопителей EMTEC пополняет модель в виде пингвина:

    20:50

    HIS оснастила 3D-карты ATI Radeon HD 5670 кулерами IceQ:

    19:15

    Компактный сервер VIA M'SERV S2100 подойдет для дома и маленького офиса:

    17:40

    Samsung предлагает четыре нетбука на платформе Pine Trail:

    17:00

    Системная плата MSI 785GM-P45 поддерживает процессоры AMD Phenom II в исполнении AM3:

    16:15

    Линейку мониторов Hyundai пополнила 23-дюймовая модель V236Wa:

    15:50

    3D-карты MSI R5870 Lightning и R5850 Cyclone рассчитаны на «разгон»:

    15:45

    DX11-карта GIGABYTE Radeon HD 5670 отличается заводским «разгоном» и нестандартным кулером:

    15:35

    Intel отчиталась за четвертый квартал и весь 2009 год: за год доход упал на 17% :

    14:00

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.730a1834:

    13:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.295.0 Beta:

    12:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:10

    Камера KODAK SLICE может играть роль цифрового фотоальбома :

    12:00

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.35:

    11:45

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.80:

    11:20

    Компактная клавиатура Miniguru избавляет от лишних движений:

    11:10

    Мультимедиа: Soundbase 2010.01.14:

    10:55

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.35 Build 280:

    10:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.8.4:

    10:05

    У VIA готов звуковой контроллер с интерфейсом USB 2.0:

    09:45

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1012:

    09:40

    Microsoft Arc – зачем клавиатура стала дугой?:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:15

    Подробнее о 3D-картах ATI Radeon HD 5450, HD 5550 и HD 5570:

    09:15

    Фото дня: DX11-карта AMD Cedar:

    09:00

    Неофициальные драйверы ForceWare v.188.36 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Нетбук HP Mini 210 HD оснащён аппаратным ускорителем HD-видео:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 января):

    08:00

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