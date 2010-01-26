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    26 января 2010

    PENTAX стилизует компактную камеру Optio I-10 под легендарную мини-«зеркалку»:

    20:15

    Утилиты: SUMo v.2.7.3:

    18:25

    Утилиты: FileMenu Tools v.5.7:

    18:00

    Файловые обменники: Ares Galaxy v.2.1.4:

    17:35

    Планшет Apple может оспорить ведущую роль Kindle на рынке электронных книг:

    17:20

    Утилиты: Process Hacker v.1.11:

    17:10

    «Афлекс Дистрибьюшн» подписывает договор о сотрудничестве с компанией Parallels на 2010 год:

    17:09

    Общение в сети: ooVoo v.2.2.4.21:

    16:45

    Kenko обновляет четыре телеконвертора для объективов Canon и Nikon:

    16:38

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.31.3:

    16:20

    Диагностика: EF System Monitor v.5.40:

    15:55

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.39:

    15:30

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.4.3:

    15:05

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 148:

    14:40

    Цветные электронные книги ASUS появятся в продаже в четвертом квартале:

    14:25

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.10:

    14:15

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.15:

    13:50

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.53:

    13:25

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.80.2:

    13:00

    Текстовые редакторы: Notepad GNU v.2.2.8.29:

    12:35

    Manli начинает поставки 3D-карты HD5670 с 1 ГБ DDR5:

    12:15

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.10:

    12:10

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.6:

    11:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (26/01/2010):

    11:20

    XClio готовит к выпуску корпуса типоразмера mid-tower с удобно размещенными кнопками и разъемами:

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.01.25):

    10:55

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2009 Beta:

    10:30

    Интернет и сети: NetInfo v.7.0 Build 125:

    10:05

    Интернет и сети: NetInfo v.7.0 Build 125:

    09:40

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:15

    Kingston расширяет объём твердотельных накопителей SSDNow V+ до 512 ГБ:

    09:00

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    Низкопрофильная 3D-карта Club 3D HD4350 с пассивным охлаждением имеет интерфейс PCI Express x1:

    08:30

    Обновление прошивок и драйверов для SSD-дисков OCZ:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 января):

    08:00

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