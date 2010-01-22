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    22 января 2010

    Corsair Dominator GTX — самые быстрые модули памяти, получившие сертификат XMP-Ready:

    19:28

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.45:

    17:35

    Графика: WildBit Viewer v.5.7 Alpha 1.0:

    17:10

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.02:

    16:45

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.8 Build 1291:

    16:20

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.10.5:

    15:55

    Графика: TwistedBrush v.16.13:

    15:30

    Intel помогла AMD впервые за три года закончить квартал с прибылью:

    15:20

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.244:

    15:05

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.6:

    14:40

    NVIDIA отвергает упреки AMD относительно PhysX:

    14:37

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-9:

    14:15

    Планшетный ПК EROS: большой экран и маленькая батарея:

    14:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.6.9:

    13:50

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.9.0:

    13:25

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.0:

    13:00

    Утилиты: Glary Utilities v.2.19.0.800:

    12:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.01.21:

    12:10

    Кодеки: x264 Video Codec r1400:

    11:45

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.107:

    11:20

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    10:55

    IBM установила мировой рекорд плотности записи на магнитную ленту: За 60 лет плотность записи на магнитную ленту увеличилась в 17500000 раз

    10:50

    Файловые обменники: BitComet v.1.18:

    10:30

    AMD представила встраиваемую 3D-карту с поддержкой HD-видео, соответствующую спецификации MXM 3.0:

    10:15

    Общение в сети: Trillian v.4.1.0.23:

    10:05

    ATIC рассчитывает на полный контроль над Globalfoundries:

    09:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.31:

    09:40

    Местом дебюта внешних HDD G-DRIVE стал кинофестиваль:

    09:20

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2004 Beta:

    09:15

    Фото дня: 3D-карта MSI R5870 Lightning в деталях:

    09:00

    Обновление драйверов для кард-ридеров Ricoh:

    08:50

    Каталог игровых ПК Maingear пополняет серия F1X:

    08:30

    Официальные драйверы ForceWare v.196.21 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 января):

    08:00

    Toshiba выпускает ноутбук Tecra A11 и обновляет модель Qosmio X500:

    08:00

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