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    21 января 2010

    В Европе начались продажи процессорного кулера Cooler Master Hyper 101 U:

    21:45

    Разработка Inphi позволит вчетверо увеличить объем модулей памяти :

    17:58

    Утилиты: doPDF v.7.1.325:

    17:10

    test:

    16:57

    dsf:

    16:49

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.8 Build 7:

    16:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.04 Build 4474:

    16:20

    Антивирусы: ThreatFire v.4.10.1.14:

    15:55

    IDS Scheer анонсирует ARIS MashZone 1.0:

    15:51

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.15:

    15:30

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.25:

    15:05

    Диагностика: CPUCooL v.8.1.0:

    14:40

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.130:

    14:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.12 Build 4200:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2548:

    13:25

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 189:

    13:00

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.22:

    12:35

    Super Talent анонсирует быстрые SSD на процессоре SandForce SF-1500:

    12:21

    Утилиты: Weather Watcher v.6.1.23:

    12:10

    ZOTAC открестилась от слухов о выпуске ПК на платформе NVIDIA Ion 2:

    12:07

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.80 RC2:

    11:45

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:20

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.80.1:

    10:55

    Мультимедиа: Soundbase 2010.01.20:

    10:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.35 Build 281:

    10:05

    Настройщики: NiBiTor v.5.4:

    09:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:15

    Coolink Corator DS — процессорный кулер с вентилятором внутри радиатора:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    У ECS готовы карты расширения с портами USB и SATA нового поколения :

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 января):

    08:00

    TSMC преодолела сложности 40-нанометровой технологии и в этом году начнет выпуск по нормам 28 нм:

    08:00

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