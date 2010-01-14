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    14 января 2010

    Камеры Samsung 2View PL150 и PL100 имеют по два цветных дисплея:

    22:17

    Процессорный кулер Scythe Grand Kama Cross стал больше и мощнее «младшего брата»:

    22:05

    Миниатюрный корпус Antec ISK 300-150: изящная основа систем Mini-ITX:

    20:55

    MSI начинает поставки системной платы Big Bang-Fuzion с технологией Hydra:

    20:05

    Apple обновила Remote Desktop Admin и Client :

    19:57

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.29:

    15:30

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.5.0.24:

    15:05

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.4:

    14:40

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.50:

    14:15

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1604:

    13:50

    Графика: Google SketchUp v.7.1.6860:

    13:25

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.4.3:

    13:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.0 RC2:

    12:35

    Твердотельный накопитель OCZ Z-Drive p88 читает данные со скоростью 1300 МБ/с:

    12:14

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.42:

    12:10

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.01.13:

    11:45

    HighPoint выпускает первый в отрасли адаптер SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID:

    11:37

    Мультимедиа: Reaper v.3.2:

    11:20

    Kodak и Samsung уладили спор о патентах: деньги получит Kodak:

    11:17

    Plextor выходит на рынок SSD:

    11:05

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7687:

    10:55

    Mushkin Enhanced анонсирует три набора модулей памяти DDR3 Blackline:

    10:50

    Медиаплееры: WinAmp v.5.572 Build 2830:

    10:30

    Утилиты: PicPick v.2.2.0:

    10:05

    Утилиты: HDD Observer v.3.7:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1996 Beta:

    09:15

    Samsung увеличивает объем карточки памяти microSD до 32 ГБ :

    09:00

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 января):

    08:00

    Dell переводит ноутбуки серий Studio и Inspiron на 32-нм процессоры Arrandale:

    08:00

    AMD ATI Radeon HD 5670 — первая 3D-карта дешевле $100 с поддержкой DirectX11:

    07:01

    Компания CPS будет продвигать TuneUp Utilities:

    02:06

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