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    9 января 2010

    Концептуальный ноутбук Dell Studio XPS 16 OLED оснащен необычным экраном:

    23:55

    Qualcomm готовится перейти к нормам 28 нм:

    23:20

    Nokia N900: доступна отправка MMS-сообщений :

    17:21

    Mozilla Firefox 1.0 - второй релиз-кандидат для Maemo:

    16:37

    Основой прототипа планшетного ПК Quanta стала платформа NVIDIA Tegra 2:

    15:45

    Квартет камер EasyShare M влился в ассортимент Kodak :

    15:15

    ZOTAC пополняет серию «зеленых» 3D-карт двумя моделями GeForce GTS 250:

    14:50

    В миниатюрных SSD Toshiba использует флэш-память, изготавливаемую по нормам 32 нм:

    14:28

    Официально дебютировала «электронная книга» Alex с двумя экранами:

    13:35

    Десять дисплеев ViewSonic со светодиодной подсветкой представлено на CES:

    13:05

    Резервное копирование: Comodo BackUp v.2.2.117500.10:

    12:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.2:

    12:10

    Настройщики: DSL Speed v.6.0:

    11:45

    Запись: BurnAware v.2.4.3:

    11:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 124:

    10:55

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2381 Beta:

    10:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1601:

    10:05

    Чистильщики: COMODO System Cleaner v.2.2.126408.3:

    09:40

    VIA анонсировала материнскую плату типоразмера Pico-ITX и корпус для неё:

    09:30

    Настройщики: NiBiTor v.5.3:

    09:15

    Камеры Olympus FE-4020 и FE-47 претендуют на звание самых «умных» камер начального уровня:

    09:00

    Разгон: MSI Afterburner v.1.4.2:

    08:50

    Линейку системных плат MSI для процессоров Clarkdale возглавляет модель на чипсете Н57:

    08:45

    HP показала прототип смартбука на процессоре Snapdragon с ОС Android:

    08:30

    Обновление прошивок для SSD-дисков Patriot:

    08:25

    R-серию мультимедийных ноутбуков Samsung открывают пять моделей:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 января):

    08:00

    SteelSeries анонсирует «клавиши» для StarCraft II:

    08:00

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