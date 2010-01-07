  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 января 2010

    Процессоры Core 2 Quad Q8200, Pentium E5200 и E2200 сходят с дистанции:

    22:30

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.8:

    21:30

    PCD оснащает нетбук X220 поворотным сенсорным экраном :

    21:25

    Контроллер VIA VL700 обеспечивает связь между SATA и USB 3.0:

    21:10

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.2.20:

    21:05

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 530:

    20:40

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-8:

    20:15

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (07/01/2010):

    19:50

    LG анонсировала ультратонкий нетбук Х300 с фантастическим дизайном:

    19:301

    Samsung выходит на рынок «электрокниг» с моделями E6 и E101:

    19:25

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.01.01:

    19:25

    Квинтет системных плат ECS на чипсетах Intel H55 и H57:

    19:05

    Модели AS5740 и AS7740 являются первыми ноутбуками Acer с процессорами Arrandale:

    19:00

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.6.1:

    19:00

    Камера Nikon D300s обзавелась боксом для подводной съемки:

    18:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.6.1:

    18:35

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.95:

    18:10

    iBUYPOWER раздает системы водяного охлаждения бесплатно:

    18:05

    В Kingston Digital придумали, как сделать SSD доступнее для покупателей:

    17:45

    Веб-браузеры: Flock v.2.5.6:

    17:45

    Карты памяти Lexar Professional CF и SDHC: объем становится все больше, скорость — все выше: Карты памяти Lexar Professional CF и SDHC — высокая скорость и большой объем

    17:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 07\01\2010:

    17:20

    Анонсирован первый в мире счетверенный цифровой кабельный TV-тюнер:

    17:10

    Мобильные процессоры Marvell ARMADA 610 поддерживают видео в формате Full-HD 1080p:

    17:00

    Работающая DX11-карта NVIDIA GF100 замечена на выставке CES 2010:

    16:55

    Редакторы: Notepad2 v.4.0.24 RC2:

    16:55

    Архиваторы: PeaZip v.2.9 Beta:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.03 Build 4456:

    16:05

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.3.0105:

    15:40

    Утилиты: doPDF v.7.0.322:

    15:15

    Общение в сети: Xfire v.1.119:

    14:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.91:

    14:25

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.09:

    14:00

    AMD выпускает первые в мире мобильные GPU с поддержкой DirectX 11: Самый быстрый в мире GPU ATI Mobility Radeon HD 5870 первым преодолевает отметку 1 TFLOPS

    13:55

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.54:

    13:35

    Названы основные причины покупки новых ПК:

    13:30

    Редакторы: SavageEd v.1.4.1:

    13:10

    Системная плата GIGABYTE GA-P55A-UD3 первой получила право носить логотип Super Speed USB:

    13:05

    Интернет и сети: The Dude v.3.5:

    12:45

    Вслед за Nikon компания Canon обновила профессиональный объектив с фокусным расстоянием 70-200 мм:

    12:301

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.01.06:

    12:20

    SMART Modular Technologies использует в SSD память MLC NAND «корпоративного класса»:

    12:10

    Мультимедиа: Soundbase 2010.01.03:

    11:55

    Kingston Technology впервые доводит объем набора модулей памяти HyperX до 24 ГБ:

    11:40

    Ассортимент KINGMAX пополнился модулями памяти DDR3 объемом 4 ГБ:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.01.05):

    11:30

    Утилиты: WinSnap v.3.1.5:

    11:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:40

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.195.94 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:15

    Новые драйверы для тачпадов Elantech:

    09:50

    Драйверы для тачпадов Alps:

    09:25

    Внешний винчестер WD My Book обзавелся интерфейсом USB 3.0:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:05

    Калькуляторы X Mark I: вторая жизнь цифровых зеркальных камер Canon:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:45

    Для охлаждения ноутбуков подставка Titan TTC-G9TZ оснащена двумя вентиляторами:

    08:45

    Неофициальные драйверы для модемов Agere\LSI:

    08:30

    ASUS и Fresco Logic покажут в действии решения с поддержкой USB 3.0 :

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 января):

    08:00

    В Supermicro придумали, как разместить 90 ТБ дисковой памяти в корпусе 4U:

    08:00

    MIPS Technologies поможет разработчикам однокристальных систем, рассчитанных на ОС Android:

    07:30

    Western Digital готовит к выпуску новые модели высокоскоростных HDD VelociRaptor:

    00:17

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018