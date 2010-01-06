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    6 января 2010

    Sony пополняет линейку цифровых зеркальных камер моделью DLSR-A450:

    23:27

    Человек, называющий себя бывшим сотрудником NVIDIA, раскрывает секреты GF100:

    22:50

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.4.0:

    21:30

    Графика: TwistedBrush v.16.11:

    21:05

    Модули памяти Silicon Power Xpower DDR3 рассчитаны на компьютерных энтузиастов: Новая форма радиатора повышает стабильность работы

    20:55

    Настройщики: Throttle v.6.1.4.2010:

    20:40

    Настройщики: SuperRam v.6.1.4.2010:

    20:15

    Настройщики: PCMedik v.6.1.4.2010:

    19:50

    Настройщики: PCBoost v.3.1.4.2010:

    19:25

    Настройщики: GameGain v.2.1.4.2010:

    19:00

    Утилиты: Capture .NET v.7.0.3656:

    18:35

    Утилиты: Asynx Planetarium v.2.61:

    18:10

    Утилиты: Process Hacker v.1.10:

    17:45

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.16.165:

    17:20

    Графика: Paint.NET v.3.5.2:

    16:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.1:

    16:30

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.27:

    16:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.7:

    15:40

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.12:

    15:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1018:

    14:50

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1983 Beta:

    14:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.8.2:

    14:00

    Logitech Speaker Lapdesk N700 совмещает в себе аудиосистему и охлаждающую подставку для ноутбука:

    13:43

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.3.0:

    13:35

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.6.1.1 Build 0102:

    13:10

    Акустическая система IPEVO Tubular подключается к ПК по беспроводному интерфейсу:

    12:48

    Утилиты: StatWin v.8.0.1:

    12:45

    Второй процессор Intel Atom нового поколения «засветился» в мобильных ПК Lenovo:

    12:25

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.25:

    12:20

    iBuyPower начинает оснащать игровые ноутбуки экранами с поддержкой «мультитач»:

    12:05

    Интернет и сети: Networx v.5.08:

    11:55

    Нетбук Dell Inspiron Mini 10 на платформе Pine Trail доступен для предзаказа:

    11:40

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 89:

    11:30

    Iomega iConnect Wireless Data Station превращает USB-накопители в сетевые хранилища:

    11:21

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    11:05

    Поставки международной версии Amazon Kindle DX стартуют 19 января:

    11:00

    Разгон: Turbo Boost Technology v.1.0.1.1002:

    10:40

    Seagate оснащает внешний винчестер BlackArmor PS 110 интерфейсом USB 3.0:

    10:30

    Обновление прошивки для SATA3-контроллеров Marvell MV-91xx:

    10:15

    Док-станция превращает Интернет-планшет IdeaPad U1 Hybrid в ноутбук:

    10:10

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    09:50

    Карты памяти Eye-Fi удваивают свой объём и получают поддержку 802.11n:

    09:45

    Обновление прошивок для веб-камер IC1500:

    09:25

    В линейке наборов памяти G.Skill PIS появляются модули с частотой 2400 МГц:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Утилиты: RealTek Ethernet Diagnostic Utility v.2.0.1.0:

    08:45

    Утилиты: ASUS Express Gate HDD v.1.41.0.24:

    08:30

    Marvell оснащает «компьютер в розетке» беспроводным интерфейсом и HDD:

    08:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 января):

    08:00

    3D-карта PowerColor Go! Green HD5750 потребляет на 21% меньше электричества, чем референсный образец:

    08:00

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