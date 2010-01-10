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    10 января 2010

    IEI анонсировала системную плату типоразмера Mini-ITX на мобильном чипсете QM57 Express:

    22:55

    Миниатюрная системная плата ZOTAC H55-ITX WiFi рассчитана на процессоры Intel Core i3, i5 и i7 :

    21:50

    Внешний оптической привод Samsung SE-S084D будет иметь круглую форму:

    21:45

    Новая цифровая фоторамка Kodak позволяет держать руку на пульсе:

    21:27

    Монитор Samsung SyncMaster PX2370 оснащён датчиками присутствия и освещения:

    21:10

    Опубликована спецификация DisplayPort v1.2 — скорость удвоена, улучшена поддержка USB 2.0 и Ethernet:

    20:16

    Модули памяти A-DATA Gaming Series v2.0 имеют удвоенную толщину слоя меди в печатной плате:

    20:05

    «Электронные книги» Hanvon WISEreader комплектуются пером:

    19:20

    Линейку настольных ПК Dell пополняет модель Studio XPS 8100 на базе Core i5 и i7:

    17:05

    D-Link выпускает самый маленький в мире адаптер Wi-Fi 802.11n:

    17:00

    Разработки Samsung для ATI Eyefinity: три монитора хорошо, а шесть — лучше!:

    16:12

    Gateway сумела наделить ультрапортативный ноутбук EC14D оптическим приводом:

    15:00

    Mad Catz выпускает клавиатуру с сенсорным экраном и мышь, распознающую жесты:

    14:06

    Системная плата ASUS M4A89GTOD PRO имеет «родную» поддержку интерфейса SATA 6 Гбит/с:

    14:00

    CES 2010: NVIDIA Tegra и Audi снова вместе:

    10:55

    CES 2010: Технология Intel Wireless Display:

    10:45

    CES 2010: «Watch everything in 3D!»:

    10:35

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